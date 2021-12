Ingeln-Oesselse/Rethen/Sehnde

Das Hochwasser im Januar 2003 verbinden viele Rethener noch mit schlimmen Erinnerungen: Sonst ein kleines Bächlein, hatte sich die Bruchriede seinerzeit nach Tauwetter und Regenfällen in einen Strom verwandelt, der sich seinen Weg durch Gärten und Straßen bahnte. Etliche Keller standen seinerzeit unter Wasser, die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Um solche Flutereignisse für die Zukunft zu vermeiden, hat die Stadt in der Folge einen umfangreichen Gewässerplan für die Bruchriede aufgelegt, dessen Umsetzung sich seit 2007 Jahren hinzieht. Nach der Vertiefung der Meskenwiese nahe dem Erbenholz im Jahr 2010 ist jetzt ein zweiter wichtiger Baustein hinzukommen: Der Gewässerunterhaltungsverband Mittlere Leine legt derzeit ein Biotop an der Bruchriede kurz vor der Autobahn 7 an, das den Bereich einerseits ökologisch aufwerten soll, zugleich aber auch dem Hochwasserschutz dient.

Fläche hält 10.000 Kubikmeter Wasser zurück

Die 6,7 Hektar große Fläche zwischen der Bruchriede, den Müllinger Teichen und der Autobahn, die offiziell auf Sehnder Gebiet liegt, wurde bislang landwirtschaftlich genutzt. Zwischenzeitlich hat der Gewässerverband das Gelände erworben, um das neue Biotop dort anzulegen. Im August hat der Verband 17.000 Kubikmeter Erdreich bewegt, erläutert Verbandsgeschäftsführerin Melanie Salchow. Das Gelände sei dabei so modelliert, dass es bei Starkregen Wasser von der Bruchriede aufnehmen kann, die in dem Bereich wegen der nahe gelegenen Autobahn mitunter rasch vollläuft. „Dort können 10.000 Kubikmeter Wasser zurückgehalten werden.“

Der Gewässerverband hat nahe der Autobahn 7 bei Ingeln-Oesselse in Laatzen eine Mulde angelegt, sodass das Wasser gedrosselt von der Autobahn in Richtung Rethen abläuft. Quelle: Daniel Junker

Der Effekt dürfte ein ähnlicher sein wie der an der Meskenwiese nahe dem Rethener Erbenholz, wo 2011 ein Rückhaltevolumen von 17.000 Kubikmeter geschaffen wurde. Seitdem hat es in Rethen kein Bruchriede-Hochwasser mehr gegeben, das annähernd an die Pegel von 2003 heranreichte.

Das Hauptanliegen des Unterhaltungsverbands ist allerdings die ökologische Aufwertung des Bereichs, wie Salchow betont. Mit der Anlage der Logistikfläche Rethen-Ost sind nahe der B443 große Flächen versiegelt worden. Die neue, sumpfartige Fläche soll für den naturschutzrechtlich vorgeschriebenen Ausgleich sorgen. „Aus Acker wird so ein Biotop“, sagt Salchow.

Demnächst sollen hier Wasserbüffel weiden

Das Gelände wurde dabei so gestaltet, dass auf der ansteigenden Fläche ein feuchter bis trockener Komplex entsteht. „Je höher man kommt, desto trockener wird es“, sagt Salchow. Nach der bereits abgeschlossenen Modellierung des Geländes sollen so bald wie möglich heimische Büsche angepflanzt werden. Im Frühjahr folgt dann noch die Aussaat von Ufermischungen, die nasse Zustände vertragen.

Derzeit ist der Verband dabei, einen Zaun zu errichten, hinter dem künftig Wasserbüffel weiden sollen, ähnlich wie im Ronnenberger Ortsteil Vörie, wo solche Tiere bereits seit 2012 an der Ihme weiden. Es habe anfangs noch Bedenken von Anglern gegeben, die die angrenzenden Teiche nutzen – auch wegen der Neumodellierung des Geländes. Diese hätten jedoch ausgeräumt werden können. Die Pläne sehen nun vor, die Tiere dort anzusiedeln und dann abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt. Abhängig davon, wie sich die Ansaat dort entwickelt, könnten die Büffel frühestens im Sommer 2022, vielleicht aber auch erst im Frühjahr 2023 angesiedelt werden.

„Wasserbüffel sind tolle Landschaftspfleger“

„Wasserbüffel sind tolle Landschaftspfleger“, sagt Salchow. Die Tiere gelangten nicht nur an Stellen, die für Maschinen nur schwer erreichbar sind, sondern gingen auch deutlich schonender vor. „Das ist anders, als wenn ein großer Mäher kommt. Dann ist es für alle Tiere, die flüchten wollen, deutlich schwieriger.“

Die Tiere lassen die Landschaft zudem wohl wie gewünscht halb offen – ein Vorteil für Vogelarten wie Rebhühner, die dort einen idealen Lebensraum vorfänden. „Rebhühner wollen möglichst weit blicken, aber sich auch verstecken können“, sagt Salchow. Dies sei auch deshalb von Bedeutung, weil auf der Fläche des neuen VGP-Parks ein Rebhuhnpaar festgestellt worden war. Ein entsprechender Ausgleich war seinerzeit Bedingung für die Entwicklung des Gewerbeparks.

Von Johannes Dorndorf