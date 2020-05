Der Christliche Seniorenbund Immanuel Laatzen denkt in Corona-Zeiten an alleinstehende und durch Krankheit belastete Mitglieder. Dank einer 1000-Euro-Spende liefert der Vorstand seit Wochen und noch bis Freitag fast täglich eine Handvoll Pizzen und Pastagerichte aus. Rund 120 Essen werden so insgesamt verteilt.