Laatzen-Mitte

„Das ist ein hervorragendes Ergebnis“, sagte der stellvertretende DRK-Bereitschaftsleiter Florian Hentschel zufrieden über die unerwartet hohe Beteiligung. Unter den Freiwilligen, die zum Aderlass in die Räume des früheren „Sportsfreund“ kamen, waren auch 33 Erstspender.

Lesen Sie auch Rekordbeteiligung 2019 in Laatzen: DRK zählt 259 Blutspender im Leine-Center

Die aufbereiteten Blutspenden sind unverzichtbar für die Behandlung von Verletzten, Kranken und bei Operationen. Etwa ein Fünftel kam zuletzt bei der Behandlung von Krebspatienten zum Einsatz. Die Spenden aus Laatzen können in Krankenhäusern im gesamten Norddeutschen Raum verwendet werden. Der Blutspendedienst beliefert Niedersachsen bis zur niederländischen Grenze und fährt mitunter auch bis Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und nach Thüringen.

Der nächste Sondertermin im Leine-Center soll laut Hentschel in den Herbstferien sein, am Donnerstag und Freitag, 21. und 22. Oktober so wie zuletzt von 13 bis 19 Uhr.

Von Astrid Köhler