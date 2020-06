DRK bittet wegen Corona seltener zur Blutspende – aber dafür kommen mehr Leute

Laatzen-Mitte

Wegen der Corona-Pandemie kann der DRK-Blutspendedienst NSTOB derzeit nicht so viele Blutspendetermine anbieten wie üblich. „Normalerweise organisieren wir die Termine mit einem Vorlauf von einem bis eineinhalb Jahren“, sagt Jürgen Engelhard, Regionalleiter des NSTOB für Niedersachsen und Bremen. „Da sich die Regularien derzeit laufend ändern, können wir die Termine zurzeit nur mit einem Vorlauf von sechs Wochen organisieren.“ Zudem ist der Blutspendedienst auf große Räume angewiesen, in denen die Liegen mit einem Abstand von mindestens 1,50 Metern aufgestellt werden können.

Spendetermin läuft überdurchschnittlich gut

Da die Hygienevorschriften in vielen Lokalen nicht umsetzbar sind, gebe es derzeit weniger Spendetermine – und damit auch zu wenig Spenden. „Im Mai war das ganz schlimm, wir versuchen das jetzt wieder aufzuholen“, sagt Engelhard. Erfreulich: „Die derzeitigen Termine werden überdurchschnittlich gut angenommen.“ So war es auch am Dienstag im Leine-Center. „Normalerweise rechnen wir mit 80 bis 100 Spendern. Heute hatten wir die Zahl bereits am Nachmittag erreicht.“ Bis zum Abend wurden es sogar 151. Bereits vor dem Start um 13 Uhr hätten schon etwa 30 Spender vor dem Ladenlokal angestanden. „Es läuft außergewöhnlich gut.“ Trotz – oder gerade wegen – Corona sei die Spendebereitschaft derzeit hoch. Statt etwa 10 Prozent Erstspendern lag der Anteil am Dienstag bei über 20 Prozent. „In der Krise stehen die Leute zusammen“, glaubt Engelhard.

Anzeige

Zur Galerie Aufgrund der Corona-Hygienevorschriften gibt es derzeit weniger Blutspendetermine, dafür kommen allerdings mehr Spender. Auch Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne hat im Leine-Center Blut gelassen.

„ Blutspenden ist Bürgerpflicht“

Mit dabei war auch Bürgermeister Jürgen Köhne. „Ich bin regelmäßiger Spender“, sagt er. „Es besteht ein großer Bedarf, gerade in der jetzigen Zeit. Ich finde das aber grundsätzlich wichtig.“ Den Aderlass betrachte er deshalb generell als seine Bürgerpflicht. 43-mal hat Köhne laut seinem Ausweis bereits beim NSTOB gespendet. „Es waren aber noch mehr, weil ich bei einigen Terminen meinen Spenderausweis nicht dabei hatte.“ Zudem habe er 20 Jahre lang in der MHH Blut gespendet.

Weitere NP+ Artikel

Vor dem Aderlass müssen alle Spender die Hände desinfizieren, zudem wird bei jedem die Temperatur gemessen. Es gilt die Maskenpflicht, darüber hinaus werden die Besucher nach Fiebererkrankungen und weiteren Angaben befragt. Zudem darf der NSTOB keine geschmierten Brötchen anbieten. „Bei vielen Terminen teilen wir Lunchpakete aus, im Leine-Center bekommen die Spender Gutscheine für Asia Gourmet und eine Kugel Eis bei Venezia.“ Als zusätzlichen Anreiz wurden unter den Spendern zudem 40 Center-Gutscheine verlost. Auf Coronaviren überprüft werden die Blutspenden übrigens nicht. „Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass Corona durch Blut übertragen wird“, sagt Engelhard.

Weiterer Spendetermin am Mittwoch

Am Mittwoch, 10. Juni, bietet das DRK von 13 bis 19 Uhr einen weiteren Blutspendetermin im Leine-Center an. Weitere Termine in Laatzen sind am Donnerstag, 18. Juni, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der DRK-Rettungswache, Senefelderstraße 17, am Montag, 6. Juli, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Treffpunkt Alt-Laatzen (TAL), Auf der Dehne 2a, am Dienstag, 7. Juli, von 16 bis 19.30 Uhr in der Grundschule Gleidingen, am Donnerstag, 16. Juli, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Stadthaus am Marktplatz sowie am Montag und Dienstag, 27. und 28. Juli, jeweils von 13 bis 19 Uhr im Leine-Center.

Lesen Sie auch

Von Daniel Junker