Alt-Laatzen

Marion Weber ist besorgt. Dieses Jahr will sie ihren Posten als Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Laatzen endgültig abgeben. „Es fällt mir gesundheitlich immer schwerer, alles zu managen“, sagt die 80-Jährige. Bereits bei der Vorstandswahl vor drei Jahren wollte sie das Ehrenamt in die Hände von Jüngeren legen. Aber es gab keine Jüngeren, die es übernehmen wollten, und auch keine Älteren. „Es hat sich einfach niemand gefunden“, bedauert Weber. Daher habe sie sich noch einmal „breitschlagen lassen“, den Vorsitz für weitere drei Jahre zu übernehmen.

Doch bei der für diesen Herbst geplanten Mitgliederversammlung will die Alt-Laatzenerin ihr Amt endgültig abgeben. „Es geht einfach nicht mehr“, sagt die 80-Jährige, die den Ortsverein bereits seit 23 Jahren führt. Auch die stellvertretende Vorsitzende Monika Machate werde aus gesundheitlichen Gründen für eine erneute Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung stehen.

DRK-Angebote immer gut besucht

Mit ihrem Ehemann Heinz Weber, der sich ebenfalls im DRK-Vorstand engagiert, habe sie schon im vergangenen Jahr Aufrufe verteilt und mögliche Kandidaten angesprochen. Alles ohne Erfolg. Daher macht sich Weber große Sorgen um die Zukunft des Ortsvereins. Denn die Angebote seien stark nachgefragt gewesen, bevor sie im April 2020 wegen der Corona-Pandemie auf Eis gelegt werden mussten. Alle zwei Wochen hatte das DRK in Alt-Laatzen zum Seniorennachmittag in den Treffpunkt an der Wiesenstraße geladen. Nach einer Stunde Plaudern und Kuchenessen standen dort regelmäßig Vorträge, Lesungen oder Diashows auf dem Programm. „Es kamen immer mehr als 60 Senioren“, sagt die Vereinsvorsitzende. Zwar seien immer wieder welche aufgrund ihres Alters ausgetreten. „Aber dafür kamen stets neue hinzu.“ Für viele sei der Treff eine wichtige Anlaufstelle, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen.

Auch zur Gymnastikgruppe, die sich einmal wöchentlich trifft, kommen laut Weber regelmäßig 20 Teilnehmer. Ebenso seien die Tagesfahrten, die der Ortsverein vor der Corona-Pandemie fünfmal im Jahr angeboten hat, mit 50 bis 60 Senioren stets gut besucht gewesen. Zusätzlich betreibt das DRK Laatzen die Kleiderkammer in der früheren Rettungswache an der Nürnberger Straße 5, die dreimal pro Monat Textilien an Bedürftige ausgibt. Außerdem richtet der Ortsverein sechsmal im Jahr eine Blutspendeaktion in Alt-Laatzen aus.

Immer weniger Menschen übernehmen Posten in Vereinen

„Wie soll es bloß weitergehen?“, fragt sich Weber. Wenn sich kein neues Vorstandsteam findet, könne der Verein keine Veranstaltungen mehr anbieten. Dies sei bereits bei den DRK-Ortsvereinen Gleidingen und Laatzen-Mitte/Grasdorf der Fall. Zwar verwaltet der DRK-Regionsverband die beiden Ortsvereine. Veranstaltungen gibt es dort jedoch nicht mehr, da vor Ort Menschen fehlen, die sie ausrichten.

Mit diesem Problem steht das DRK nicht alleine da. Denn für Vereine wird es immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich ehrenamtlich engagieren. Auch der Sozialverband Deutschland (SoVD) leidet unter Nachwuchsmangel. Ende 2019 drohte mangels Freiwilligen für den Vorstand die Auflösung des SoVD-Ortsverbands Laatzen mit mehr als 700 Mitgliedern. Der Ortsverband wird seitdem kommissarisch von dem Vorsitzenden des SoVD-Kreisverbandes Jürgen Mroz geführt, der auch dem Ortsverband Rethen vorsteht.

Die Laatzener Vereinschefin Marion Weber will die Hoffnung noch nicht aufgeben und hofft, dass sich doch noch Personen für den Vorsitz und dessen Stellvertretung finden. Einen kleinen Lichtblick gibt es: Ihr Ehemann Heinz Weber, der sich bislang um die Mitgliederverwaltung gekümmert hat, wäre bereit, das Amt des Schatzmeisters zu übernehmen, und auch das Team der Kleiderkammer will sich weiterhin engagieren. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich bei DRK Laatzen unter Telefon (05 11) 86 45 54 und (05 11) 86­ 96 85 melden.

Von Stephanie Zerm