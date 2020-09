Gleidingen

Inzwischen trainieren sie wieder, die Spieler der 1. Fußball-Herrenmannschaft des BSV Gleidingen. Nur wenige Vereine in der Region hat die Corona-Krise beim Fußball-Neustart so kalt erwischt wie den BSV: Das komplette Team stand unter Quarantäne: Hieß es anfangs noch, dass fünf Spieler nachweislich infiziert sind, stieg die Zahl zwischenzeitlich sogar auf sieben. Rund 20 Spieler, Trainer und Betreuer blieben deshalb zwei Wochen in Quarantäne, die vor etwas mehr als einer Woche endete.

„Es sind aktuell alle wieder im Training“, sagt Torsten Rücker, stellvertretender Spartenleiter beim BSV. Auch die Spieler, die die Infektion überstanden haben, seien seiner Kenntnis nach inzwischen wieder fit. „Wir gehen davon aus, dass alle die Krankheit überstanden haben“, sagt auch die BSV-Vorsitzende Heike Heisig. „Das ist für mich wichtiger als alles andere.“ Soweit sie gehört habe, hätten die Spieler die ganze Bandbreite der typischen Symptome erlebt. „Manche hatten ganz leichte Symptome wie Schnupfen, andere extreme Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen. Auch der Geruchssinn war nicht mehr da.“

Mannschaften begegnen sich nicht – aus Vorsicht

Mit dem Bekanntwerden der Infektionen wuchs naturgemäß auch die Verunsicherung in den anderen Sparten. „Ich habe versucht, viele Gruppen persönlich aufzusuchen und mit ihnen zu sprechen“, erinnert sich Heisig an die ersten Tage nach Bekanntwerden der Infektionen. Dabei sei es auch darum gegangen, Ängste zu nehmen – und sich bewusst zu machen, dass beim BSV weiterhin normaler Sport stattfinden kann. Eine Trainerin etwa wolle ihr Angebot nun so umstellen, dass sie ganzjährig Outdoor-Angebote machen kann.„Es gab auch eine Gruppe, in der viele Risikokranke sind“, sagt die BSV-Vorsitzende. Die Mitglieder entschieden sich dafür, den Start nach der Corona-Pause um 14 Tage zu verschieben. Für Heisig gilt: „Wir setzen alles so um, dass sich jeder sicher fühlt.“

„Die Teilnehmerlisten sind das A und O“: Die BSV-Vorsitzende Heike Heisig hat sich selbst testen lassen, als sie eine Erkältung hatte. Quelle: Astrid Köhler

Die Zuversicht beruht vor allem auf dem Hygienekonzept des BSV. In Kontaktsportarten wie dem Fußball sei eine Ansteckung zwar innerhalb der Mannschaft kaum zu verhindern. „Aber wir haben die Kontakte so geregelt, dass sich die Mannschaften nicht begegnen können“, versichert Heisig. Bei den Beschränkungen gehe der BSV zudem weiter als manch anderer Klub: Die Duschen blieben weiterhin geschlossen, Umkleiden dürften nur zum Ablegen von Jacken und Taschen, nicht aber zum Umziehen genutzt werden.

Jede Erkältung sorgt für Nervosität

Die anfängliche Anspannung hat Heike Heisig auch an sich selbst beobachtet, als sie vor Kurzem eine Erkältung hatte. „Ich war so erkältet, dass ich einen Test machen ließ.“ Denn als Übungsleiterin hat sie mit vielen Mitgliedern Kontakt. „Ich ging sofort alle Listen durch“, sagt sie. Dann die Erleichterung: Die letzte Gruppe, die Heisig selbst trainiert hat, lag vier Tage zurück. „Wenn es zwei Tage gewesen wären, wären es 75 Leute, die mit mir im Ernstfall in Quarantäne gegangen wären.“ Am Ende fiel der Test negativ aus. Für Heisig ist klar: „Die Teilnehmerlisten sind das A und O“ – nur so könne der Verein dem Gesundheitsamt sofort die Daten für die so wichtige Fallverfolgung übermitteln.

Trainer sollen möglichst wenige Gruppen leiten

Dass Trainer so zu den viel gefürchteten Superspreadern werden können, ist in großes Thema in der Vereinsführung. „Die Frage ist, wie viele Gruppen ein Trainer machen darf“, sagt die Vereinsvorsitzende. Die Empfehlung des Deutschen Turner-Bundes laute, ein Trainer solle maximal fünf Gruppen betreuen. „Aber auch dann sind wir bei 75 Leuten.“

Der BSV zieht sein Hygienekonzept weiter durch – unter anderem mit Einbahnstraßenregelungen und Mindestabständen. Quelle: Astrid Köhler

Die Frage ist auch deshalb so drängend, weil der BSV sein Angebot in den vergangenen Wochen weiter hochgefahren hat. „Wir sind jetzt bei schätzungsweise 90 Prozent“, sagt Heisig. Derzeit wird noch überwiegend im Freien trainiert, bei sinkenden Temperaturen und kürzer werden Tagen werde man das Angebot reduzieren müssen, beispielsweise durch Reduzierung der Trainingstermine: Statt einmal wöchentlich werde dann vielleicht mal alle zwei Wochen geübt. Zumal in den Mehrzweckraum in der Sudwiese in Corona-Zeiten gerade einmal sechs Personen passen – einschließlich Trainer. Der Raum werde in so kleiner Runde bislang nur von drei Gruppen genutzt, für die der Outdoor-Sport ungeeignet ist. „Das bedeutet aber mehr Kosten.“

Es fehlen Trainer und Räume

Deshalb weicht der Klub verstärkt auf die größere Grundschulaula aus, auch wenn dort einmal ein Elternabend, eine Ortsratssitzung oder ein Blutspendetermin dazwischen kommt. „Wir müssen situativ von Woche zu Woche entscheiden“, sagt die BSV-Vorsitzende und stellt fest: „Es fehlt in Gleidingen an Raum.“ Hinzu komme das Personalproblem, wenn die Zahl der Gruppen pro Übungsleiter beschränkt werden soll. „Wir suchen händeringend Trainer.“

Die BSV-Fußballer können hoffentlich bald wieder jubeln – so wie beim Spiel gegen den TV Jahn Leveste in der vergangenen Saison. Quelle: Stefan Zwing (Archiv)

Bei allen Widrigkeiten: Mit den bisherigen Hygienemaßnahmen in der Corona-Krise ist der Vereinsvorstand zufrieden, daran hat auch der Schock über die Infektionen bei den Fußballern nichts geändert. Weiterhin gelten neben den Schließung der Duschen Abstands- und Einbahnstraßenregelungen auf dem BSV-Gelände, um eine Ausbreitung des Virus von vornherein zu vermeiden.

Fußballer spielen am Sonntag gegen Weetzen

Und so sieht man mit Zuversicht auf den verspäteten Saisonauftakt für die 1. Fußballmannschaft der Herren. Die tritt am Sonntag um 15 Uhr gegen den SV Weetzen an. Zuschauer seien dann ausdrücklich erwünscht, sagt der stellvertretende Spartenleiter Torsten Rücker. „Wir haben mit der Firma Party Rent aus Sarstedt Stühle organisiert.“ Diese würden dann mit genügend Sicherheitsabstand auf der Tribüne postiert. „Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der mit Bauchkribbeln an die Sache rangeht. Wir selber haben aber überhaupt keine Bedenken.“

Von Johannes Dorndorf