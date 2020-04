Das schöne Wetter hat an den Feiertagen viele Laatzener nach Draußen gezogen. Speziell am Wiesendachhaus, das Außer-Haus wieder Snacks verkaufen darf, sei viel los gewesen, berichtet die Polizei. Sie kontrollierte stadtweit die Einhaltung der Corona-Sicherheitsvorgabe und zieht ein positives Fazit.

Das Wiesendachhaus ist am Osterwochenende ein beliebtes Ziel gewesen. Am kühleren Montagnachmittag (Bild) hielt sich der Andrang in Grenzen. Quelle: Astrid Köhler