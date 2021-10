Laatzen-Mitte

Die Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner-Oberschule in Laatzen sind wegen des laufenden Neubaus ja schon einiges gewöhnt. Weil Teile des Schulzentrums bereits abgerissen sind und es im Gebäude ohnehin eng ist, werden die Jugendlichen teils in Containern unterrichtet, hinzu kommt der Baulärm von nebenan. Die Klasse 10R2 ist inzwischen im Ausnahmezustand. Sie wird wegen des Raummangels seit einigen Wochen im Rathaus unterrichtet.

Wenn Feris, Parlaman, Rozalina, Selinay und ihre Mitschüler zum Unterricht wollen, geht es für sie erst einmal fünf Etagen aufwärts. Der große Sitzungssaal der Stadt Laatzen ist im fünften Obergeschoss des Rathauses untergebracht. Deswegen heißt es vor Schulbeginn – und auch nach den Pausen – erst einmal: Treppen steigen. „Die Fahrstühle dürfen wir leider nicht benutzen“, sagt Parlaman, die vielen Treppen seien ganz schön anstrengend. Zumal die Klasse nicht nur in den großen Pausen nach unten müsse, sondern wegen des Fachunterrichts zwei- bis dreimal pro Woche auch zwischen Schulzentrum und Rathaus pendele, wie Selinay ergänzt.

Schimmel in Unterrichtscontainern

Normalerweise tagen in dem Raum die Mitglieder der Laatzener Ratsausschüsse – darunter auch der Schulausschuss, der unter anderem über Schulneubauten, Ausstattung und andere schulische Belange vorentscheidet. Beraten wurde an diesem Ort auch schon über die Container, die hinter dem Schulzentrum aufgestellt wurden. Und genau diese Container sind der Grund dafür, dass das Rathaus zur Außenstelle der Oberschule wurde.

Die Starkregenfälle zu Jahresbeginn hätten dazu geführt, dass Wasser in die Fugen zwischen den Raummodulen gelangt ist, die schon seit Längerem auf dem früheren Sportplatz hinter dem Erich-Kästner-Schulzentrum stehen, berichtet Schulleiter Sven Hinzpeter. Die Stadt habe die Schäden zunächst ausbessern lassen. „Im Juni ist dann bei Starkregen so viel Wasser reingelaufen, dass die Klassenräume teils unter Wasser standen.“ Wegen der feucht-schwülen Luft hätte sich dort Schimmel gebildet, die sechs Unterrichtsräume des betroffenen Containertrakts seien nicht mehr nutzbar.

Einer der Containertrakte hinter den Sporthallen des Erich-Kästner-Schulzentrums ist zurzeit wegen Wasserschadens nicht benutzbar. Quelle: Johannes Dorndorf

Aus der Not heraus hat die Stadt deshalb jetzt externe Räume zur Verfügung gestellt: Zwei Klassen sind derzeit im Jugendzentrum an der Pestalozzistraße untergebracht, eine in der Grundschule daneben, eine im Gymnasium und eine eben im Rathaus. Anfangs habe auch der Vorschlag des Homeschoolings im Raum gestanden. „Ich lasse aber niemanden mehr zu Hause“, sagt Hinzpeter. Die Kinder mussten während der Corona-Zeit schließlich ohnehin auf viel Unterricht verzichten.

Die Container am Schulzentrum müssten nun saniert oder erneuert werden – doch das dauert. Die anfängliche Hoffnung, dass die Stadt dies in den Sommerferien regelt, habe sich bald zerschlagen.

Stadt hat Auftrag zur Sanierung erteilt

Immerhin: Nach Auskunft von Stadtrat Stefan Zeilinger sind die Aufträge in den Sommerferien erteilt worden. „Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich wieder geht, weil die Situation wirklich schwierig ist für alle“, sagte Zeilinger am Dienstagabend im Schulausschuss. Auf Nachfrage heißt es im Rathaus, dass der Auftrag am 18. August erteilt worden sei. Anstelle einer Ausschreibung habe es eine Direktvergabe gegeben, um Zeit zu sparen. Allerdings hätte das Angebot unter anderem wegen Verfügbarkeits- und Preisabfragen von Baustoffen einige Zeit gedauert, auch habe es technisch geprüft werden müssen.

Die Arbeiten hätten in der vergangenen Woche begonnen, die Fertigstellung sei für Anfang November angepeilt, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. „Es findet ein kompletter Rückbau der vom Schimmelpilz befallenen Innenbekleidung bis auf die Konstruktion statt.“ Dafür sei auch der Rückbau von Heizkörpern notwendig. Anschließend werde die Verkleidung wieder hergestellt, es werde alles neu gestrichen und lackiert. Um eine Schimmelbelastung auszuschließen, stünden zudem Raumluftmessungen an. Künftig werde das Regenwasser außen abgeführt.

Blick in einen der Containertrakte hinter den Sporthallen des Erich-Kästner-Schulzentrums. Quelle: Johannes Dorndorf

Für die Schüler der 10R2 bringt der Umzug ins Rathaus aber nicht nur Nachteile mit sich. „Wir können uns in den Pausen im Leine-Center etwas zu Essen holen“, berichtet Feris. „Es ist hier richtig ruhig, man kann dem Unterricht besser folgen“, ergänzt Stelios. Auch seien die Sessel im Sitzungssaal deutlich bequemer als die Holzstühle im Schulzentrum und die Toiletten sauberer, ergänzen die Mitschüler. Andererseits gibt es im Rathaus weder Tafel noch Whiteboard – und die Schrift auf dem kleinen Flipchart sei kaum zu erkennen.

Bald soll alles besser werden. Während die Schüler auf die Sanierung der Container warten, schreiten die Arbeiten am neuen Erich-Kästner-Schulzentrum voran. Als erstes soll die Oberschule fertig werden, dann können deren Schüler auch die Container verlassen.

Von Johannes Dorndorf