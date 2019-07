Der Schaden im Gleisbett ist behoben, seit dem späten Sonntagabend rollen die Stadtbahnen der Linie 2 wieder durch Laatzen. Am Nachmittag hatte die Üstra einen Schienenersatzverkehr einrichten müssen, weil in Grasdorf in der Hitze geschmolzener Bitumen in die Schienen gelaufen war.