Café im Park der Sinne öffnet zu Pfingsten unter neuer Leitung

Das Café im Park der Sinne wird über die Pfingsttage geöffnet sein: Regina Wostbrock und Heiko Meyer haben die Gastronomie in dieser Woche übernommen – und wollen bereits am Sonnabend, 30. Mai, für die Besucher des Parks da sein.

Wostbrock und Meyer steuern den Park der Sinne auch privat gern als Ausflugsziel an. „In den Extrem-Corona-Zeiten war ich öfter hier und saß alleine auf der Bank“, berichtet die 59-Jährige. „Ich habe selbst mehrmals gedacht: Es wäre schön, wenn jetzt das Café geöffnet wäre.“ So war es auch bei Meyer: „Ich war mit meinem Sohn hier und hätte ihm gerne ein Eis gekauft. Das war aber leider nicht möglich.“ Also hätten die beiden beschlossen, sich bei der Stadt als Pächter für das Café zu bewerben. „Der Park ist so schön, das Café hat aber gefehlt“, sagt Wostbrock. „Mit der Wiedereröffnung möchten wir auch etwas für die Stadt und die Bürger tun.“

In den vergangenen Tagen waren die beiden mehrmals vor Ort, um den Betrieb vorzubereiten – und hätten dabei viel Zuspruch der Parkbesucher erfahren. „Wir wurden immer wieder angesprochen. Die Leute haben uns gefragt, ob und wann das Café endlich wieder öffnet“, berichtet Wostbrock.

Café ist täglich geöffnet

Erst in der vergangenen Woche hätten sich Meyer und Wostbrock als Pächter bei der Stadt beworben. „Wir hatten am Freitag unsere Unterlagen und das Konzept eingereicht, am Montag kam schon die Bestätigung“, freut sich Meyer. Dass sie bei einem Zuschlag gerne schon über Pfingsten öffnen würden, hatten sie der Stadt mitgeteilt. „An diesem Wochenende sind viele Besucher im Park. Die Leute sehen also, dass das Café geöffnet hat. Wir hoffen, dass sich das herumspricht.“

Bis zum Ende der Saison soll die Gastronomie täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. „Wir wollen keine wechselnden Öffnungszeiten“, sagt Wostbrock. „Die Leute sollen wissen, wann das Café geöffnet ist.“ Lediglich bei Dauerregen könne die Gastronomie geschlossen bleiben, „das gilt aber nicht für einen kurzen Schauer“.

In den nächsten Monaten soll es hin und wieder auch kulturelle Angebote im Café geben. Ziel sei es, einmal im Monat Veranstaltungen anzubieten, sagt Wostbrock. Möglich seien zum Beispiel Konzerte und Lesungen, aber auch andere Aktionen. „Das Café soll wieder ein Ort werden, an dem man sich treffen kann.“ Den Anfang macht am Sonnabend, 30. Mai, der Geiger Petre, der ab 14 Uhr für die Besucher spielt.

Es gibt Getränke und Snacks

Im Gartenhaus werden ab Sonnabend Kaffeespezialitäten aus der Siebträgermaschine, Erfrischungsgetränke, Bier, Wein und Cocktails gereicht. Passend zur Jahreszeit schenken Wostbrock und Meyer in den nächsten Wochen auch Erdbeerbowle aus. Neben Kuchen haben sie auch Snacks wie Pommes Frites, Wiener Würstchen, Schnitzelbrötchen, Currywurstpfanne, Eis und Slush-Eis im Angebot.

Das Duo hat sich schon häufiger an Veranstaltungen in Laatzen und Hannover beteiligt. „Wir waren in den vergangenen Jahren mit einer Cocktailbar beim kulturellen Dorf beim Fest der Sinne dabei“, sagt Wostbrock. Nach dem Ausstieg der vorherigen Gastronomen vom Amano hätten sie den Betrieb des kulturellen Dorfes im vergangenen Jahr komplett übernommen. „Seit Jahren sind wir auch beim Marathon und beim Fest der Kulturen in Hannover dabei.“

Heiko Meyer ist in Laatzen auch als Inhaber der Saft- und Salatbar im Leine-Center bekannt. Zwischenzeitlich habe sein Cousin die Bar geführt, am 1. Oktober übernimmt der 45-Jährige dort wieder den Betrieb. Hauptberuflich arbeitet Meyer als Exklusivpartner der Messe Gastronomie. „Ich betreibe dort die Café- und Saftbars.“ Wostbrock kommt aus dem Handwerk und war jahrelang als Unternehmerin im Bereich Messebau, Metallbau, Kunststoffverarbeitung und Glasbläserei tätig. Zudem war die 59-Jährige Mitorganisatorin des Eichstraßenfestes und Mitgründerin des Laatzener Vereins LaKita.

Corona-Regeln gelten im Park weiterhin. Die coronabedingten Abstands- und Hygieneregelungen gelten weiterhin auch im Park der Sinne. „Das Kontaktverbot gilt nach wie vor“, sagt Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley. Lediglich zu zweit dürfe die Decke im Park aufgeschlagen werden. Gleiches gelte für mehrere Personen aus maximal zwei Haushalten. Die Verhaltensregeln hat die Stadt an den Eingängen zur Anlage ausgehängt. Abstand müssen die Besucher auch im Café des Gartenhauses wahren. „Wir stellen die Tische mit einem Abstand von mindestens zwei Metern auf“, sagt Pächter Heiko Meyer. Da der Platz entsprechend beschränkt ist, könnten die Besucher ihre Speisen und Getränke aber mitnehmen und an anderer Stelle im Park verzehren. „Bei uns gibt es alles auch to go“, sagt Meyer. Ansonsten ist der Park der Sinne weiterhin regulär geöffnet. „Wir hatten ihn nur über Ostern und am 1. Mai gesperrt, weil größere Besuchergruppen zu erwarten waren“, so Hahnenkamp-Ley.

