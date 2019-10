Laatzen-Mitte

Sollen Neubauten öffentlicher Gebäude in Laatzen künftig mit begrünten Flachdächern ausgestattet werden? Die Laatzener Ratspolitik ist sich in der Frage uneins. Entzündet hat sich der Streit am Donnerstagabend im städtischen Schulausschuss an der Frage, wie der Erweiterungsbau der Albert-Einstein-Schule auss...