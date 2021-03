Ingeln-Oesselse

Unter dem Motto „Laatzen räumt auf“ ruft die Stadt ab Montag zur Müllsammelwoche auf. Wer möchte, kann allerdings auch schon am Wochenende loslegen: Die CDU bietet etwa allen Berufstätigen an, am Sonnabend ab 9 Uhr mit Maske und Hygieneauflagen zum Hof Hennies, Dorfbrunnenstraße 7, zu kommen, um Zange und Müllbeutel abzuholen und dann auf eigene Faust Müll zu sammeln. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr werden dann CDU-Mitglieder und andere Interessierte Müll in der Ortschaft sammeln. Die Christdemokraten erinnern daran, dass wegen der Hygieneauflagen nur innerhalb der Familie oder mit wenigen Personen aus zwei Haushalten gesammelt werden darf.

Von Johannes Dorndorf