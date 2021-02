Laatzen

Der Bundesvorsitzende der Jungen Union Tilman Kuban ist am Freitag, 12. Februar, bei einer Onlineveranstaltung der CDU Laatzen zu Gast. Die Teilnehmer können von 18 bis 19 Uhr mit ihm diskutieren und Fragen stellen. Der Barsinghäuser bewirbt sich im Wahlkreis für die CDU-Kandidatur zur Bundestagswahl. Die bisherige CDU-Wahlkreisabgeordnete Maria Flachsbarth tritt bei der Wahl im September nicht mehr an. Anmeldungen nimmt die CDU per E-Mail an anmeldung@cdu-laatzen.de entgegen.

Von Johannes Dorndorf