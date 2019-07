Ein Gelenkbus ist am Montagabend in Alt-Laatzen auf der Kreuzung der Kronsbergstraße und Hildesheimer Straße liegen geblieben. Der Autoverkehr in Richtung Hannover ist zwar nicht gänzlich blockiert, gleichwohl gibt es aktuell längere Wartezeiten an der Ampelkreuzung. Die Stadtbahnen fahren normal.