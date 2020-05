Laatzen ist Dreh- und Angelpunkt für Islandpferde

Der Islandpferde-Reiter- und Züchterverband (IPZV) richtet erstmals einen Kunstwettbewerb aus und sucht gemalte Motive, die das Islandpferd oder seine Heimatinsel thematisieren. Der Wettbewerb ist eingeteilt in die Kategorien Kinder (bis zehn Jahre), Jugendliche (bis 18 Jahre) und Erwachsene. Die Werke werden von einer sechsköpfigen Jury bewertet, die Gewinnermotive sollen im Wanderreitkalender 2021 abgedruckt werden. Als Kooperationspartner hat der Verband die Botschaft von Island in Berlin sowie das Projekt Horses of Iceland gewonnen.

„Jegliche Kunsttechniken sind erlaubt“, sagt Victoria Storck vom IPZV. Die Bilder müssen im Querformat gestaltet sein. Die schönsten Motive präsentiert der Verband zudem auf seiner Homepage sowie in den sozialen Medien. „Wir haben bereits Einsendungen aus Kanada, Australien, den USA, Schweden, Norwegen und Island bekommen“, sagt Storck. Als Hauptpreis lobt der IPZV einen achttägigen Reiturlaub auf Island inklusive Flug aus. Unter allen Teilnehmern werden zudem 100 Kalender für das Jahr 2021 verlost.

Die Teilnehmer werden gebeten, ihre Bilder in hoher Auflösung einzuscannen oder abzufotografieren und per E-Mail an geschaeftsstelle@ipzv.de zu schicken. Anzugeben sind Name und Alter des Teilnehmers, Bildtitel sowie die Post- und E-Mail-Adresse. Weitere Informationen gibt es auf www.ipzv.de. dj