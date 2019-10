Bundesteilhabegesetz: Experten informieren im Stadthaus über Neuerungen

Laatzen-Mitte

Regelmäßig bietet die sogenannte Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) Menschen mit Beeinträchtigungen – oder davon Bedrohten – praktische und kostenlose Hilfe bei Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe an. Am Donnerstag, 24. Oktober, jedoch informieren EUTB-Experten bei zwei Vorträgen im Stadthaus Laatzen gezielt über Reformen des Sozialhilfegesetzes, die ab 2020 zu neuen Ansprüche und Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben führen.

Näher vorgestellt werden unter anderem die Hilfe für junge Volljährige sowie Änderungen beim Unterhaltsbeitrag für Eltern volljähriger behinderter oder pflegebedürftiger Kinder. Weil die Eingliederungshilfe aus der Sozialgesetzgebung herausgenommen wird, ergeben sich neue Voraussetzungen. Insgesamt, so heißt es, erweitere sich der Personenkreis derer, die Leistungen wie persönliche Assistenz, Wohnungsumbau, Fahrdienste, Hilfe im Studium und anderes beantragen können.

Neuerungen gelten ab 2020

Generell sollen die Zuhörer vertraut gemacht werden mit dem, was die Veränderungen im Bereich der Sozialhilfe ab 2020 für die Betroffenen und Angehörigen bedeuten.

Der erste 90-Minuten-Vortrag beginnt am Donnerstag um 15 Uhr und nimmt die neuen Ansprüche in den Fokus. Der zweite Vortrag ab 18 Uhr widmet sich dann allgemein den Veränderungen der Gesetzesreform. Veranstaltungsort ist der Mehrzweckraum I im Stadthaus am Marktplatz 2. Der Eintritt ist frei.

