Laatzen - Bundestags-Infomobil macht Station auf dem Laatzener Marktplatz Welche Tiere sind seit 2016 im Deutschen Bundestag heimisch und wie läuft eine Sitzungswoche in Berlin ab? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es noch bis Sonnabend im Infomobil des Deutschen Bundestages auf dem Laatzener Marktplatz.

Drei Tage lang macht das Infomobil des Bundestagsmobil in Laatzen Station: Am Freitag können Interessierte dort bis 18 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr Fragen stellen, Material erhalten, Fotos machen und an einem Quiz teilnehmen . Quelle: Astrid Köhler