Laatzen

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16.15 Uhr musste die Bundesstraße 6 in Laatzen in beide Richtungen voll gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stieß unweit der Überführung der B 443 ein Auto mit einem Sattelschlepper zusammen. Der Fahrer des Škoda Octavia, der in Richtung Hildesheim unterwegs war, wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die B6 war rund anderthalb Stunden gesperrt. Gegen 18 Uhr wurden die Umleitungen aufgehoben.

Von Astrid Köhler