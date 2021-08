Laatzen-Mitte

Wie wollen die Bürgermeisterkandidaten die Wirtschaft fördern, wie Leerstände beseitigen und mehr Kaufkraft nach Laatzen bringen? Bei der Podiumsdiskussion des Wirtschaftsforum Laatzener Unternehmer (WIR) erläuterten die Kandidaten am Mittwochabend, wie sie die Laatzener Betriebe unterstützen wollen. Im H4-Hotel stellten sich Regina Asendorf (Grüne), Christoph Dreyer (CDU) und Kai Eggert (parteilos, unterstützt durch die SPD) den Fragen der Laatzener Unternehmer. Die Bürgermeisterkandidatin der Linken, Jessica Kaußen, hatte den Termin aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Unter der Einhaltung der Corona-Auflagen durften insgesamt 20 Gäste an der Veranstaltung teilnehmen und Fragen stellen.

Diese konnten auch Unternehmen, die nicht teilnahmen, vorab an das Wirtschaftsforum senden. Vorsitzender Winfried Lippmann und Annette Fink stellten sie dann den Kandidaten. Die schlechte Nachricht für die Laatzener Betriebe kam dabei erst gegen Ende der Veranstaltung. Eine Senkung der Gewerbesteuer kommt für keinen der Kandidaten in Frage. Die Einnahmen würden in der klammen Stadtkasse dringend gebraucht, betonten sie unisono.

Sonst gab es allerdings wenig Gemeinsamkeiten. Dreyer erteilte der Veloroute noch einmal eine Abfuhr. „Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Verkehrswege nicht dichtmachen. Menschen, die mit dem Auto nach Laatzen zum Einkaufen wollen, dürfen nicht ausgebremst werden.“ Gut ausgebaute Radwege seien auch aus seiner Sicht wichtig, aber eben nicht auf Straßen.

Die Kandidaten für das Bürgermeisteramt Kai Eggert (parteilos für die SPD, von rechts), Regina Asendorf (Grüne) und Christoph Dreyer (CDU) beantworten im H4-Hotel die Fragen der Laatzener Wirtschaftsvereinigung WIR. Quelle: Stephanie Zerm

Auch Eggert betonte, dass die Menschen in Laatzen wohl noch nicht bereit seien für eine solche Veloroute. Asendorf verwies dagegen darauf, dass die bisher vierspurige Hildesheimer Straße zweispurig ausreichend sei, mit jeweils einem Fahrstreifen pro Richtung.

Vorschläge für Wirtschaftsförderung

Für die Förderung der Laatzener Wirtschaft schlug Eggert unter anderem mehr Wochenmärkte, die Ansiedlung von neuen Betrieben in Baulücken, Vermeidung von Leerständen und die Gründung von Laatzener Stadtwerken vor. Diese Ideen fanden bei seinen Mitbewerbern allerdings wenig Zustimmung. Dreyer verwies darauf, dass ein Wochenmarkt in Ingeln-Oesselse etwa die ansässigen Einzelhändler gefährden könne. Asendorf wiederum kritisierte, dass die Stadt für die Gründung von Stadtwerken zu wenig Geld habe und es mit dem derzeitigen Anbieter gut funktioniere. Bezüglich der Leerstände und Baulücken sagte sie, dass bereits jetzt alles versucht werde, um diese zu schließen. Es sei jedoch schwierig. Die Grüne-Bürgermeisterkandidatin setzt stattdessen auf den Ausbau einer guten Infrastruktur vor Ort, um Betriebe nach Laatzen zu holen. CDU-Bürgermeisterkandidat Dreyer will unter anderem einen Behördenlotsen für Unternehmen einstellen, der Betrieben beim Ausfüllen von Formularen und Förderanträgen unterstützt.

Das Wirtschaftsforum Laatzener Unternehmen gibt es seit 1998 und vertritt die Interessen von rund 700 ortsansässigen Betrieben. Bekannt ist WIR in der Stadt unter anderem auch für die Verleihung des Wirtschaftspreises „Laatzener Löwen“ an Unternehmen und Bürger.

Von Stephanie Zerm