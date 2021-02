Laatzen

Kaum eine Regionskommune ist so stark von den Ausfällen im Nahverkehr betroffen wie Laatzen: Während der Busverkehr in der Region wieder angelaufen ist, ruht der Stadtbahnverkehr seit Montag – deren Ausfall macht deutlich, wie abhängig die Kommune vom Schienennetz der Üstra ist. Auch die S-Bahn nahm am Donnerstagvormittag ihren Betrieb nicht wieder auf. Wer von Laatzen-Mitte mit den Öffis nach Hannover will, muss nun entweder mit dem 340/341er-Bus über Pattensen fahren oder zu Fuß nach Alt-Laatzen laufen und mit der Buslinie 124 zum Bahnhof Karl-Wiechert-Allee weiterfahren, um dort in die S-Bahn zu wechseln. Reisezeit bis zum Hauptbahnhof: eine bis anderthalb Stunden Minimum, Verspätungen nicht eingerechnet.

Aber müsste für eine 43.000-Einwohner-Stadt nicht für wenigstens für eine der Stadtbahn-Linien ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet werden? Auf Anfrage berichtet Bürgermeister Jürgen Köhne, er bemühe sich seit Mittwochnachmittag um eine solche Lösung. Er habe bei Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz angefragt, ob Ersatzbusse möglich sind. „Wenn der Stadtbahnverkehr nicht rollt, brauchen wir wenigstens eine Buslinie bis Laatzen-Mitte oder bis zum Endpunkt Laatzen. Wir haben eine hohe Quote an Öffi-Nutzern und sind darauf angewiesen.“

Üstra: „Wir bräuchten Hunderte von Bussen“

Die Üstra sieht aktuell keine Möglichkeit, den Stadtbahnverkehr zu ersetzen. „Da bräuchten wir Hunderte von Bussen“, sagt Unternehmenssprecher Udo Iwannek. Zwar habe man den Busbetrieb wieder aufgenommen, allerdings sei auch dieser noch nicht lückenlos.

Köhne hofft nun auf eine Minimallösung: Am Mittwochabend sei ihm von der Region in Aussicht gestellt worden, man wolle versuchen, das Klinikum Agnes Karll mit Bussen anzufahren. „Ich habe die Region gebeten, die Linie über die Wülferoder Straße und Laatzen-Mitte zurückzuführen.“ Die Stadt stelle parallel mit ihren Räumfahrzeugen sicher, dass die Bus- und Ersatzhaltestellen zugänglich sind.

Von Johannes Dorndorf