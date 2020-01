Bürgerbüro ist künftig jeden zweiten Sonnabend geöffnet

Laatzen

Wegen eines Personalengpasses im Rathaus galt seit März ein um sieben Stunden reduziertes Angebot im Bürgerbüro. Unter anderem war es sonnabends komplett geschlossen geblieben. Vom 1. Februar an können Bürger, Gewerbetreibende und Autobesitzer ihre Angelegenheiten jetzt wieder zu verlängerten Zeiten regeln.

Vollständig wird die Angebotsdichte des Vorjahrs zwar nicht erreicht, doch ist das Bürgerbüro zumindest an jedem zweiten Sonnabend – also in den ungeraden Kalenderwochen – von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Erstmals gilt dies am kommenden Sonnabend, die nächsten Male dann am 15. und 29. Februar.

Freitags kann das Bürgerbüro, das wochentags in der Regel um 8 Uhr öffnet, künftig wieder eine Stunde länger aufgesucht werden – und zwar bis 15 Uhr. Vor einem Jahr waren es noch zwei Stunden mehr.

Die Öffnungszeiten am Montag und Dienstags von 8 bis 17 Uhr (jeder erste Dienstag eines Monats ab 9 Uhr) bleiben unverändert. Auch donnerstags ist das Bürgerbüro wie gewohnt von 8 bis 19 Uhr erreichbar.

Von Astrid Köhler