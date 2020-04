Laatzen

Die Stadt Laatzen kommt ihren Bürgern bei der Begleichung fälliger Beträge entgegen: All diejenigen, die wegen der Corona-Krise finanzielle Engpässe erleiden, können die Zahlungen von der Kommune stunden lassen.

Bereits vor zwei Wochen hatte die Stadtverwaltung Gewerbetreibende in Laatzen auf die Möglichkeit hingewiesen, ausstehende Gewerbesteuerzahlungen und andere fällige Beträge zu einem späteren Zeitpunkt zu begleichen. Wie jetzt bekannt wurde, gilt dieses Angebot auch für Privathaushalte. „Privatpersonen, die durch die Corona-Krise in persönliche finanzielle Not geraten sind, können fällige Zahlungen stunden lassen“, heißt es wörtlich in dem Faltblatt, das die Stadt derzeit an Laatzens Haushalte verschickt. Demnach können auch etwa private Abwasserbescheide und Bearbeitungsgebühren gestundet werden.

Anträge auf Stundung von fälligen Zahlungen können Betroffene formlos, schriftlich und mit Begründung jeweils an die Ämter der Verwaltung zuschicken, die die Forderungen erheben.

Von Johannes Dorndorf