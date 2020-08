Grasdorf

Anfang Juli ist die Interessengemeinschaft (IG) Grasdorf/Laatzen-Mitte noch davon ausgegangen, dass das Brunnenfest in Grasdorf am 19. September in abgespeckter Form stattfinden kann. Jetzt hat sie es doch abgesagt.

„Der Vorstand hat die vergangenen Wochen intensiv mit der Abstimmung und Planung des Brunnenfests unter Corona-Bedingungen verbracht“, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch wegen der steigenden Infektionszahlen und den daraus resultierenden Anforderungen würde der Charakter des Fests zu stark eingeschränkt werden. „Ein Fest ohne das gesellige Treffen von Nachbarn und Freunden ist nicht unser Ziel“, sagt Vorsitzender Thomas Weber.

Der Vorstand wolle sicherstellen, dass gesundheitliche Risiken vermieden und das Brunnenfest auch weiterhin positiv wahrgenommen werde. Daher habe er sich trotz der hervorragenden Unterstützung der Stadt Laatzen sowie der Mitgliedsvereine dafür entschieden, das Fest abzusagen. Im nächsten Jahr soll das Brunnenfest am 18. September gefeiert werden.

