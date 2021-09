Laatzen-Mitte

 Alle Stimmberechtigten, die vorab wählen wollen und noch Unterlagen benötigen, müssen sich beeilen. Die Briefwahlstelle der Stadt Laatzen schließt für sie am Freitag, 10. September, bereits um 13 Uhr. So sieht es die kommunale Wahlordnung in Niedersachsen vor.

Demnach könnten Wahlscheine nur bis zum zweiten Tag vor der Wahl um 13 Uhr beantragt werden, teilte Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley mit. Zwar sei die Briefwahlstelle am Freitag bis 18 Uhr geöffnet, aber nur noch für die Bundestagswähler. Wer dann noch seine Stimme für die Kommunalwahl abgeben will, muss am Sonntag, 12. September, sein Wahllokal aufsuchen.

An diesem Tag entscheiden die 32.704 stimmberechtigten Laatzener ab 16 Jahren, wer in den neuen Laatzener Rat einzieht, die Stadtführung übernimmt, oder aber in die Bürgermeisterstichwahl kommt. Auch die Regionsversammlung und die politische Regionsspitze werden neu gewählt.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern bis hin zu 12.201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

Bundestagswähler haben für Briefwahl mehr Zeit

Für die Bundestagswahl werden Briefwählerinnen und Briefwählern hingegen etwas mehr Zeit eingeräumt. Sie können an dem für sie letzten Tag – Freitag, 24. September – bis 18 Uhr zur Briefwahlstelle im Leine-Center kommen. Stimmberechtigte für eine mögliche Bürgermeisterstichwahl hingegen müssen an dem Tag spätestens um 13 Uhr da sein.

Am Montag, 13. September, bleibt die Briefwahlstelle im früheren Esprit-Laden (nahe Eingang Marktplatz) geschlossen. Ab Dienstag, 14. September, ist sie für Bundestagswähler und die mögliche Bürgermeister-Stichwahl in Laatzen zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis freitags von 10 bis 12 sowie 14 bis 17 Uhr (donnerstags).

Die Briefwahlunterlagen für eine etwaige Stichwahl und die Bundestagswahl können bis spätestens Sonntag, 19. September, auch online unter www.laatzen.de beantragt werden.

Von Astrid Köhler