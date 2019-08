Rethen

Eine Selbstentzündung ist auszuschließen: Wegen einer vermutlich mutwillig in Brand gesteckten Mülltonne an der Hildesheimer Straße auf Höhe der Rethener Bachstraße sind in der Nacht zu Montag neun Feuerwehrleute ausgerückt. Der Alarm erreichte sie gegen 2.40 Uhr.

Eine Mülltonne ist in der Nacht zu Montag an der Bachstraße nahe der Hildesheimer Straße in Flammen aufgegangen. Quelle: Senft

Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar schnell löschen, die Abfalltonne aus Kunststoff aber wurde zerstört. Auch ein daneben stehender Behälter wurde in Mitleidenschaft gezogen, mehrere für die Müllabfuhr am Montag bereit gelegte gelbe Säcke platzten auf. Um 3.10 Uhr rückten die Helfer mit ihrem Fahrzeug wieder ein – zu dem erst am Freitag neu bezogenen Gerätehaus an der Hildesheimer Straße nahe der Braunschweiger Straße.

Von Astrid Köhler