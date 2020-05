Am Montagabend gegen 22.30 Uhr ist ein Altkleidercontainer an der Laatzener Ritterstraße in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei inzwischen herausgefunden hat, wurde das Feuer vorsätzlich gelegt. Nachdem der Brand gelöscht war, untersuchten die Beamten den Container. Dabei fanden sie Grillanzünder.