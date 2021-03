Grasdorf

Der neue Grasdorfer Bootsanleger nahe der Ohestraßenbrücke soll in Kürze freigeben werden. Wie Stadtrat Axel Grüning dem Laatzener Ortsrat am Montagabend mitteilte, sind die Schäden durch das jüngste Leine-Hochwasser inzwischen behoben. „Der Anleger ist zurzeit noch mit Bauzäunen abgesperrt. Er wird aber demnächst zur Nutzung übergeben“, kündigte Grüning an. „Wir hoffen, dass wir das bis Ostern hinkriegen.“

Schieflage wegen Hochwasser

Die Stadt hatte die metallene Treppe mit schwimmendem Anleger nahe der Brücke vor dem Naturschutzzentrum im Dezember installieren lassen. Der Zugang wurde aber zunächst noch nicht freigegeben, weil noch Nacharbeiten zur Sicherung des relativ steilen Abstiegs anstanden. Ende Januar geriet der Steg dann wegen des hohen Wasserstands der Leine in Schieflage und drohte weggespült zu werden. Die Ortsfeuerwehr Laatzen sicherte den mit Luft gefüllten Ponton des Anlegers mit Seilen ab und verhinderte damit gravierende Beschädigungen.

„Der Schaden ist inzwischen von der Firma repariert“, sagte Grüning. Der Steg sei damit technisch instand gesetzt und wieder betriebsbereit – zumal die Paddelsaison in Kürze beginne. Die Stadt hatte den früheren Anleger im Juni 2019 demontiert. Seitdem gibt es keine gesicherte Einstiegsmöglichkeit in dem Bereich für Paddler und für Teilnehmer des traditionellen Leineschwimmens.

Von Johannes Dorndorf