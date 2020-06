Rethen

Lässt sich der Biber nach der Alten-Leine und der Leine nun auch an der Bruchriede in Rethen nieder? Markante Spuren an Gehölzen der Überschwemmungsfläche Meskenwiese und auf der Insel des dortigen Retentionsbeckens deuten genau darauf hin. Vertreter des Nabu-Laatzens haben die dort von Passanten entdeckten und gemeldeten Spuren eindeutig dem nachtaktiven Nager zu geordnet.

"Eindeutig von einem Biber": Experten sind sich sicher, dass die Bissspuren an den bis zu armdicken Ästen am südöstlichen Uferrand der Rethener Meskenwiese von einem Biber stammen. Quelle: Torsten Lippelt

„Es war uns vorher nicht bekannt, dass es einen Biber an der Meskenwiese gibt“, sagte Sabrina Schmidt vom Nabu Laatzen. Aufgrund von Hinweisen hätten sich mehrere Naturschützer bei dem Retentionsbecken des Flüsschens Bruchriede umgeschaut. Auf der kleinen Insel trafen sie das Tier zwar nicht persönlich an, dafür entdecken sie Bissspuren. Die bearbeiteten Ästen seien eindeutig dem Biber zuzuordnen, so Schmidt: „Es kann sein, dass er dort einen Bau anlegt.“ Ebenso sei es möglich, dass es sich nur um einen Notbau handele und er weiterziehe.

Ob der künstlich angelegte Teich groß genug ist und ausreichend Nahrung bietet, bleibe abzuwarten. Angelegt wurde das bis zu 2,30 Meter tiefe Becken im Sommer 2010 unter anderem, um Oberflächenwasser der Autobahn aufzunehmen und die Gefahr eines rechnerisch alle 200 Jahre vorkommenden Hochwasserereignisses (HQ 200) für Rethen zu reduzieren.

Zur Galerie Während an dem Rethener Überschwemmungsbecken schon ein Nutria fotografiert werden konnte, gibt es vom Biber bisher nur Bissspuren. Experten ordnen diese eindeutig dem Biber zu.

Jungbiber sucht womöglich Revier

Wie der Biber das größtenteils von Bundesstraßen und Autobahn umfasste Gebiet in Rethen erreicht hat, lasse sich nicht sicher sagen, so Schmidt. Vermutlich handele es sich um ein Jungtier, das ein neues Revier suche und von den Müllinger Teichen, über die Bruchriede gekommen sei. Doch der Biber kann bei Bedarf auch andere Wege gehen. Beispiele aus Bayern zeigten, dass die Tiere zwischen einzelnen Gewässern mehrere Kilometer über Land zurücklegen können.

Dass sich nicht einmal zehn Jahre nach der Anlage der Überschwemmungsfläche Meskenwiese ein Biber dort blicken lässt, wertet die Nabu-Mitarbeiterin Schmidt als sehr gutes Zeichen: „Der Biber ist der beste Renaturierer.“ An der Planung und Ausführung der rund 360.000 Euro teuren Maßnahme waren seinerzeit neben der Stadt Laatzen auch der Unterhaltungsverband „Mittlere Leine“ und die Region Hannover als Genehmigungsbehörde beteiligt.

Aktuell zählt die Ortsgruppe des Naturschutzbund ( Nabu) im Bereich Laatzen 36 Biber. Bei dieser Rechnung sei die Stadtgrenze allerdings großzügig angesetzt und auch die Alte Leine mit berücksichtigt, betont Schmidt. Entlang der Leine in Grasdorf sind es zwei Reviere, im Bereich der Masch von Alt-Laatzen, Gleidingen und Rethen werden jeweils drei Reviere gezählt.

Auch Nutria gestaltet die Meskenwiese mit

Der Biber ist nicht der einzige, der sich – zumindest zeitweise – an der Meskenwiese niedergelassen hat. „Dort gibt es Biber, Nutria und Bisamratten“, sagt der Laatzener Jagdpächter Karl-Siegfried Guder, der auch Feld- und Forsthüter sowie Biberexperte ist und schon mehrfach Biber wie auch das für Laien ähnlich aussehende Nutria im Rethener Bereich gesehen hat.

Nutrias stammen ursprünglich aus Südamerika und haben sich seit den 1930er-Jahren in Deutschland verbreitet. Für die Meskenwiese sei das kein so gutes Zeichen, sagt Schmidt. Der Grund: Das Tier fresse nur bestimmte Pflanzenarten und reduziere die Ufer- und Unterwasservegetation. Auch für die Landwirtschaft kann es größere Schäden anrichten, weshalb laut Guder die Jagdzeit auf Nutrias das ganze Jahr ausgedehnt wurde.

Ähnelt einem Biber, ist Experten zufolge aber keiner: Ein Nutria sitzt am Uferrand. Quelle: Torsten Lippelt

Ob Biber und Nutria in Rethen bleiben und was das für die Vegetation im Bereich des Retetionsbeckens bedeutet, gilt es nun abzuwarten.

So kann man Biber und Nutria unterscheiden In Laatzen leben sowohl Biber als auch Nutrias. Die Tiere sehen sich ähnlich, weshalb es auch häufig zu Verwechselungen kommt. Es gibt aber auch markante Unterschiede zwischen den beiden Nagetierarten. Biber gelten als die größten europäischen Nagetiere mit einer Kopf- und Rumpflänge von 80 bis 1,20 Meter. Ihr charakteristischer, kellenförmiger Schwanz misst noch einmal bis zu 35 Zentimeter. Die aus Südamerika eingeschleppten Nutrias sind dagegen mit bis zu 60 Zentimetern um einiges kleiner und haben einen runden Schwanz. Die Barthaare sind bei Nutrias auffällig hell und lang. Außerdem haben diese an den Füßen eine freie Zehe. Bei Bibern wiederum sind die Zehen durchgehend über Schwimmhäute verbunden.

Von Astrid Köhler