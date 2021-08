Laatzen

Sie blockieren Geh- und Radwege, landen in Büschen in der Leinemasch oder im Stückenfeldteich: Seit der estnische Anbieter Bolt vor etwa einem Monat seine E-Roller in Laatzen aufgestellt hat, häufen sich bei der Stadt die Anrufe. „In den vergangenen vier Wochen sind etwa 40 Beschwerden eingegangen, hauptsächlich weil die Roller im Weg liegen oder allgemein stören“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich.

„Viele E-Roller werden mitten auf dem Gehweg abgestellt oder liegen dort umgekippt herum“, sagt Laatzens stellvertretender Ortsbürgermeister und Feld- und Forsthüter Siegfried-Karl Guder. Auch in der Leinemasch habe er bereits zwei E-Scooter gefunden, obwohl ihr Abstellen in dem Naturschutzgebiet verboten ist. „Das ist ein gewaltiges Ärgernis“, sagt Guder.

Gefahr für Radfahrer

Auch Gerald Senft aus Laatzen-Mitte, der im Stadtgebiet viel mit dem Rad unterwegs ist, ist von den grünen Rollern genervt. „Sie stehen oft mitten auf den Radwegen“, berichtet er. An manchen engen Stellen habe er bereits absteigen müssen, um sie zur Seite zu räumen, weil er sonst mit dem Rad nicht daran vorbei gekommen wäre. Sogar in der für Radfahrer schlecht einsehbaren Grand-Quevilly-Passage am Leine-Center seien schon Scooter abgestellt worden. „Das ist gefährlich, weil man die Roller als Radfahrer oft gar nicht so schnell sehen kann“, bemängelt Senft.

Dieser auf dem Gehweg der Kreuzung Erich-Panitz-Straße/Wülferoder Straße liegende E-Roller kann schon gar nicht mehr von allein stehen – weil der Ständer abgebrochen ist. Quelle: Astrid Köhler

Laut einer Vereinbarung mit der Stadt darf Bolt maximal 200 E-Roller im Stadtgebiet aufstellen, der Anbieter Lime, der ebenfalls in Laatzen vertreten ist, 150. Gemeinsam mit der Verwaltung haben sich die Anbieter auf mehrere Parkverbotszonen geeinigt. Dazu gehören unter anderem die Leinemasch, der Park der Sinne sowie Park- und Friedhofsflächen. Außerdem dürfen nicht mehr als fünf Roller an einer Stelle stehen.

Anbieter blockieren Abstellen in Parkverbotszonen

Um Ärger mit den E-Scootern zu vermeiden, weisen die Anbieter Nutzer vor Fahrtantritt darauf hin, keine Fuß- und Radwege zu blockieren und möglichst neben Fahrradständern zu parken. Außerdem müssen sie sowohl bei Bolt als auch bei Lime nach ihrer Fahrt über die App ein Foto des korrekt abgestellten Fahrzeuges übermitteln.

„Beim ordnungsgemäßen Parken unserer E-Scooter sehen wir uns klar mit in der Verantwortung“, teilt Lime mit. Um frühzeitig aktiv werden zu können, suche das Unternehmen Lösungen, um das GPS-Tracking noch genauer aussteuern zu können, das den Standort der Roller zeigt. Von beiden Anbietern heißt es, dass sie falsch abgestellte oder umgekippte Fahrzeuge zeitnah abholen und wieder am richtigen Platz aufstellen. Wie oft das der Fall ist, geben sie aber nicht an. Dafür weisen sie darauf hin, dass sie das Abstellen der Roller in den Parkverbotszonen blockiert haben. „Die Miete unserer Leihfahrzeuge kann in diesen Zonen nicht beendet werden“, teilt Bolt mit.

Falschparker sind laut Betreiber die Ausnahme

Laut Lime sind falsch abgestellte E-Scooter jedoch die Ausnahme: „Die deutliche Mehrheit unserer Fahrzeuge wird einer ADAC-Studie zufolge an den richtigen Stellen geparkt.“

Nach der Fahrt mit dem E-Roller stellen Nutzer diese auch mitten auf dem Gehweg ab, wie hier am Kastanienweg in Laatzen-Mitte. Quelle: privat

Auch Fälle von Vandalismus sind laut Bolt und Lime selten. „Insgesamt beobachten wir, dass der größte Teil unserer Nutzer in Laatzen sehr behutsam und rücksichtsvoll mit den E-Scootern umgeht“, heißt es von Lime. Wenn Fahrzeuge beschädigt würden, seien nicht die Nutzer dafür verantwortlich, sondern Unbekannte, teilt auch Bolt mit. Dementsprechend sei die Nutzungsdauer der Roller relativ hoch. Lime beziffert sie mit mindestens zwei Jahren, Bolt sogar mit bis zu fünf Jahren.

Trotz aller Bemühungen der Betreiber sind wild geparkte E-Scooter nicht nur in Laatzen, sondern auch an anderen Standorten ein Problem. In Hannover hat deswegen der Anbieter Tier, der in der Landeshauptstadt 1200 Roller betreibt, jetzt vorgeschlagen, Pkw-Parkplätze in Stellflächen für E-Scooter, Fahrräder und Lastenräder umzuwandeln. In Laatzen ist dies bislang noch kein Thema.

Wer sich über einen falsch geparkten E-Scooter ärgert, kann sich an den jeweiligen Anbieter wenden. Die Roller von Bolt und Lime sind dazu mit Stickern mit der Telefonnummer der Unternehmen versehen.

Von Stephanie Zerm