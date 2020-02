Der Umsonstladen für Babyerstausstattung in Laatzen hilft bedürftigen Familien mit Sachspenden und mehr. Dabei ist er selbst auf Unterstützung angewiesen, wie auf die von Marleen und Raphael Jaspert. Das Duo gibt am Sonnabend, 22. Februar, 16 Uhr ein Benefizkonzert in der St.-Petri-Kirche.