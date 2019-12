Auch wenn es ihn in dieser Form erst seit drei Jahren gibt: Der Weihnachtsmarkt der IGV in Laatzen-Gleidingen hat bereits etliche Fans und Stammgäste. Am Sonnabend strömten wieder zahlreiche Besucher auf den Hof der Gärtnerei Prelle, wo es unter anderem Glühwein und Spekulatiuseis gab.