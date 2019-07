Laatzen

Der Flohmarkt im Leine-Center am ersten Tag der Sommerferien ist der obligatorische Start des Ferienprogramms in Laatzen – auch am Donnerstag, 4. Juli. Von 14 bis 16 Uhr können dann alle ab Sechs- und bis 17-Jährigen spontan und kostenfrei ihre Decken im Neubau des Einkaufszentrums ausbreiten, um Spielsachen und alte Kinderzimmerschätze zu verkaufen. Darüber hinaus gibt es in dem 159 Termine umfassenden Ferienprogramm noch weitere Angebote, bei denen Schüler einfach mitmachen oder für die sie sich noch anmelden können.