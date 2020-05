Bei der ersten Ortsratssitzung in Rethen sind nur zehn Zuhörer erlaubt

Rethen

Die erste Gremiumssitzung in Laatzen seit mehr als zehn Wochen steht bevor. Aufgrund der strengen Hygienevorgaben gelten besondere Bedingungen. Wenn am Dienstag, 26. Mai, der Ortsrat Rethen in der Grundschule, Steinweg 18, über ein Konzept für den Rethener Park, den örtlichen Verkehr und andere Themen diskutiert, dürfen nur höchstens zehn Bürger in der Aula dabei sein.

Die Sitzordnung habe auf einen Abstand von mindestens 1,50 Metern verändert werden müssen, erklärte Stadtsprecher Matthias Brinkmann. So blieben nur noch zehn Stühle für Besucher. „Wir glauben aber, dass der Platz ausreicht.“ Was ebenfalls neu ist: Die Tür wird erst unmittelbar vor Beginn der Sitzung um 18 Uhr geöffnet, um die Aufenthaltszeit der Menschen im Gebäude auf ein Minimum zu reduzieren.

Bürger können Anliegen auch vor der Tür loswerden

Immerhin: Auf Namenslisten der Zuhörer will die Stadt verzichten. „Das müssen wir nicht machen“, sagte der Stadtsprecher. Auch sei keine Anmeldung geplant. Stattdessen würden der Rethener Ortsbürgermeister Ernesto Nebot und Brinkmann als Stadtvertreter um 17.45 Uhr vor dem Eingang sein, um Bürgern die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und Themen vorzubringen. „Wir wollen keinen nach Hause schicken, ohne dass er sein Anliegen losgeworden ist.“ Das letzte Mal vor der Corona-Pause hatte am 12. März in Laatzen der Rat getagt.

Angesichts der in Rethen zu diskutierenden Themen rechnet die Stadt nicht mit einem größeren Andrang, wie er unter anderem bei Bauprojekten üblich ist. Sollte sich dieser in der Zukunft und den weiter geltenden Abstandsregelungen andeuten, könnte der Ortsrat alternativ auch in größeren Gebäuden wie den Foren der Albert-Einstein-Schule oder des Erich-Kästner-Schulzentrums tagen.

Ortsrat diskutiert über Stichstraße an Schule und Park

Am Dienstag stehen unter anderem drei Anträge von SPD und Grünen auf der Tagesordnung. Geht es nach der Ortsratsgruppe, sollen an der stillgelegten Stichstraße neben der Grundschule, an der seit den Behinderungen eines Notarzteinsatzes im Spätsommer durch Elterntaxis keine Autos mehr halten geschweige denn parken dürfen, Bügel für Fahrräder und Tretroller installiert werden.

Geht es nach der Ortsratsgruppe von SPD und Grünen, werden bald Abstellbügel für Fahrräder und Tretroller in der inzwischen mit einem Durchfahrt-verboten-Schild stillgelegten Stichstraße neben der Grundschule installiert. Quelle: Astrid Köhler

Der zweite Antrag zielt darauf ab, ein Konzept für den Rethener Park zu erstellen: auf Grundlage der Ergebnisse des Bürgerpanels und mit der Möglichkeit, Anschlüsse für Strom und Wasser für Veranstaltungen zu schaffen. Außerdem regt die Gruppe SPD/Grüne an, nahe der Feuerwache-Süd eine Sitzbank samt Mülleimer aufzustellen.

Um die Aufenthaltsqualität und die Möglichkeiten im Rethener Park zu verbessern, wünschen sich die Ortsratspolitiker ein konkretes Konzept. Quelle: Astrid Köhler

Weitere Themen sind die digitale Infrastruktur in der Grundschule, Plakatierungsmöglichkeiten im Ort und das Freiraumkonzept der Stadt Laatzen.

Von Astrid Köhler