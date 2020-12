Laatzen-Mitte

Maximal 80 Gläubige lassen die aktuellen Corona-Bestimmungen in der St.-Oliver-Kirche zu. An besonderen Feiertagen wie Weihnacht drängen jedoch deutlich mehr in das Gotteshaus. Entsprechend schnell waren die drei für Heiligabend geplanten Messen diese Woche ausgebucht. „Es sind keine Plätze mehr frei“, teilte Gemeindereferentin Martina Teipel am Donnerstag mit. Für den ersten und zweiten Weihnachtstag hingegen, an denen es Messen um 9 und 11 Uhr gibt sind noch Anmeldungen möglich. Bis spätestens 22. Dezember müssen sich Interessierte dafür unter Telefon (0511) 982900 anmelden oder eine E-Mail an p.thiele@kath-kirche-hannover-sued.de schicken.

Um möglichst viele teilhaben zu lassen, überträgt die Gemeinde zusätzlich zur 23-Uhr-Messe zu Heiligabend nun auch die um 21 Uhr ins Internet. Zu sehen sind die Messen wie auch das Krippenspiel um 16 Uhr sowie die 11-Uhr-Gottesdienste an den beiden Weihnachtstagen als Livestream auf der Homepage www.sankt-oliver-laatzen.de.

Die Gemeinde wirbt zudem noch einmal für ihren lebendigen Adventskalender im Internet. Weil Veranstaltungen derzeit nicht möglich sind, gibt es morgen und an den weiteren Adventssonntagen um jeweils 17.30 Uhr eine Angebot auf der Online-Videoplattform Zoom. Wer dabeisein will, benötigt eine Einladung mit entsprechendem Link. Dieser wird nach einer E-Mail an lebendiger.adventskalender@oliveraktuell.de verschickt.

An einzelnen Abenden im Advent – Donnerstag, 10. und 17. Dezember – steht die mit Kerzenlicht stimmungsvoll illuminierte St.-Oliver-Kirche abends für Besucher offen. Von 19 bis 21 Uhr gibt es Musik und kurze Textimpulse. Eine Anmeldung ist weder dafür noch für das folgende Angebot an den Tagen nach Weihnachten erforderlich.

Vom 27. bis 30. Dezember können Besucher täglich von 16 bis 18 Uhr die weihnachtliche Stimmung in der Kirche genießen und die Krippe anschauen, sagt Teipel. Auch für diese Nachmittage bereitet die Gemeinde Musik, Texte und kleine Aktionen vor.

Von Astrid Köhler