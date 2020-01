Bauarbeiten beginnen auf Schützenstraße und Zufahrt zur Kita Gleidingen

Gleidingen

Die besten Jahre der Schützenstraße sind vorbei. Die Fahrbahndecke wurde schon so stark genutzt und häufig geöffnet, dass sie komplett erneuert werden soll. Am Montag, 27. Januar, beginnen die etwa fünfwöchigen Arbeiten – und damit eine Woche später als ursprünglich geplant. Anlieger sowie Besucher und Mitarbeiter des Gleidinger Kindergartens müssen sich auf kleinere Behinderungen und zwei Vollsperrungen einstellen.

Konkret geht es um das etwa 110 Meter lange Teilstück von der Oesselser Straße bis zur Kita. In dieser werden bis zu 140 Krippen- und Kindergartenkinder betreut und sind rund 20 Mitarbeiter beschäftigt. Die Zufahrt zur Kita und dem Parkplatz sei die meisten Zeit über sichergestellt, teilte die Stadt mit. Auch die Anlieger der Schützenstraße würden ihre Grundstücke während der Bauzeit normal erreichen.

Kurze Vollsperrungen nötig

Zweimal jedoch sind Vollsperrungen nötig: wenn die Fahrbahn abgefräst wird für etwa vier Stunden und dann noch einmal etwas länger, wenn die neue Fahrbahndecke aufgebracht wird. Der genaue Termin sei noch mit der Kita abzustimmen, die Baufirma werde ihn den Anliegern rechtzeitig mitteilen, sagte Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Wege für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr seien jedoch durchgehend gewährleistet.

Die Arbeiten an der Anliegerstraße sollen Anfang März beendet sein, könnten aber witterungsbedingt auch länger dauern, so der Sprecher. Die Kosten bezifferte er mit rund 70.000 Euro. Das Unternehmen Enercity, das erst im Sommer die Hausanschlüsse für Strom und Wasser erneuert und dafür die Fahrbahndecke an verschiedenen Stellen geöffnet hat, gebe ebenfalls Geld dazu. Wie hoch der Anteil des Unternehmens ist, konnte der Sprecher am Donnerstag nicht sagen.

Weitere Straßenarbeiten in Laatzen

In den nächsten Monaten sind in Laatzen noch weitere Fahrbahnsanierungen geplant: unter anderem auf einem Teilstück der Karlsruher Straße sowie am Kastanienweg im Bereich des Friedhofes Im Heidfeld. Im April beginnt die Region Hannover dann mit der umfangreichen Erneuerung der Hildesheimer Straße zwischen Gleidingen und Rethen.

Von Astrid Köhler