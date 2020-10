Grasdorf

Seit mehreren Jahren warten Stadt und Bürger schon darauf, dass die Bushaltestelle Neuer Schlag in Grasdorf nahe der Straße Am Kamp barrierefrei ausgebaut wird. Nun ist es soweit. Am Dienstag, 13. Oktober, sollen die Arbeiten beginnen. Sie sind in drei Abschnitte unterteilt und sollen bis zum Fahrplanwechsel im Dezember beendet sein.

Wie Stadtsprecher Matthias Brinkmann am Freitag mitteilte, werde in den ersten zwei Wochen auf dem bisherigen Trampelpfad zwischen der Hausnummer 2 und der Hildesheimer Straße ein Gehweg angelegt und auf der gegenüberliegenden Seite, in Höhe des Supermarktplatzes, eine provisorische Haltestelle errichtet – für Busse in Fahrtrichtung Süden.

Fahrräder fahren künftig auf der Straße

Daran schließe sich im zweiten Bauabschnitt bis etwa Mitte November der Ausbau des Haltepunktes auf der Westseite der Straße Am Kamp an. Im weiteren Verlauf der Arbeiten werde der dortige bisherige Geh- und Radweg zwischen Supermarkt und der Hausnummer 16 komplett entsiegelt. „Bedingt durch die vorhandenen Bäume ist es in dem Bereich zu erheblichen Aufwölbungen gekommen“, so Brinkmann. Der Fahrradverkehr werde künftig und wie in Tempo-30-Zonen üblich auf der Straße Am Kamp geführt. „Separate Radwege sind nicht vorgesehen“, so der Sprecher. Entsprechende Piktogramme auf der Straße sollen auf die neue Verkehrsführung aufmerksam machen.

Im dritten und letzten Bauabschnitt wird dann der Haltepunkt auf der Ostseite, nahe der Bahntrasse, erstmals barrierefrei und erhält ein Hochbord und Taktile Elemente für Blinde und Sehbehinderte.

Die Grasdorfer Bushaltestelle Neuer Schlag wird von Dienstag, 13. Oktober, an bis voraussichtlich Mitte Dezember barrierefrei ausgebaut. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

Während der Arbeiten ist die Straße am Kamp nur einspurig befahrbar, weshalb es bei der Einfahrt zum Wohngebiet zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen kann. Die Zufahrten zu den Grundstücken und für Einsatzfahrzeuge bleiben aber bestehen.

Die Gesamtkosten belaufen sich Schätzungen zufolge auf rund 115.000 Euro, wobei die Landesnahverkehrsbehörde Niedersachsen den Ausbau mit 57.000 Euro fördert.

Umbau klappt erst im dritten Anlauf

Eigentlich sollte die Haltestelle Neuer Schlag schon längst umgebaut sein. Doch in der ersten Antragsrunde für 2017 war die von der Stadt ursprünglich nur für die Ostseite geplante Maßnahme noch zu günstig für eine Förderung. Sie lag unterhalb der Bagatellgrenze von 35.000 Euro. Als später der Umbau beider Haltepunkte beantragt wurde, gingen keine geeigneten Angebote ein. Vielmehr lagen diese deutlich über den geschätzten Kosten. Im dritten Anlauf passte nun alles.

Von Astrid Köhler