Laatzen-Mitte

Die Abrissarbeiten am Erich-Kästner-Schulzentrum (EKS) in Laatzen-Mitte schreiten voran: Seit den Weihnachtsferien sind Bauarbeiter dabei, den rückwärtigen Gebäudeteil zu zerlegen. Zwischen den Schuttbergen arbeiten sich die Bagger allmählich in das Gebäude vor. „Direkt nach dem Abriss beginnen die Arbeiten zum Neubau des Traktes für das Gymnasium“, teilt Stadtsprecher Matthias Brinkmann mit.

In den abgerissenen Räumen war zuvor der Kunst-, Musik- und Hauswirtschaftsbereich untergebracht. „Die Materialien wurden in nicht genutzte Klassenräume ausgelagert“, sagt Oberschulleiter Sven Hinzpeter. Der Kunstunterricht finde zurzeit überwiegend in den allgemeinen Unterrichtsräumen statt. „Für den Werkunterricht gibt es eine Kooperation mit der Albert-Einstein-Schule“, ergänzt Brinkmann. Der Kunstbereich ziehe dann in den ersten Bauabschnitt, der im Frühjahr 2022 fertig werden soll. Danach erst soll der Abriss des nächsten Trakts beginnen.

Das knapp 70 Millionen Euro teure neue Schulzentrum soll Platz für 1800 Schüler bieten. Es wird in drei Bauabschnitten errichtet. Die Oberschule soll im Frühjahr 2022 fertig werden, der Gymnasialtrakt im Frühjahr 2023. Den Abschluss bildet ein Mittelbau, der im Frühjahr 2024 eröffnet werden soll.

Von Daniel Junker