Diese Ausstellung ist etwas ganz Besonderes: Bis zum 8. Januar zeigt die Sammlerin Wanda Kordylewska-Dutka eine große Auswahl an handgefertigten Weihnachtskrippen, die in Krakau traditionell mit glitzerndem Schokoladenpapier verziert werden. Zu sehen ist sie in Victors Residenz Margarethenhof in Laatzen.