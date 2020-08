Alt-Laatzen

Bei der Stoßstange die schmale Leiste mit einem flachen Werkzeug aushebeln, Abstandssensoren aus den Halterungen lösen – fertig. Was handwerklich geschickten Laien nach einigen Minuten gelingt, dafür brauchen kriminelle Profis nur wenige Augenblicke. So wie in Alt-Laatzen, wo Autoteildiebe in der Nacht zu Dienstag an mindestens vier hochwertigen Wagen einen Schaden von 8000 Euro angerichtet haben – an einem BMW sogar bereits zum vierten Mal.

Seit etwa zwei Jahren würden gelegentlich Abstandssensoren in Laatzen gestohlen, sagte der Leiter des hiesigen Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED) Stefan Schwarzbard. Die Häufung von vier Fällen in einer Nacht sei sehr ungewöhnlich – und womöglich gebe es auch noch weitere Geschädigte.

Die bisher bekannten Sensordiebstähle betreffen insgesamt drei BMW und einen an der Straße An der Masch geparkten Daimler B180, bei dem die Täter auch noch den Mercedes-Stern entwendeten. Die von den Autoteildieben ausgewählten BMW waren ein 530d an der Heinrich-Spoerl-Straße, ein Modell 330d, das an der Straße Alter Markt auf einem öffentlichen Stellplatz stand sowie ein BMW 520d an der Gottfried-Keller-Straße.

Beliebte Hehlerware

Die in der Stoßstange verbauten Abstandssensoren sind etwa daumengroß und als Hehlerware beliebt. „Die Teile werden nicht um die Ecke angeboten“, so Schwarzbard. Häufig kämen die Täter als organisierte Gruppen kurzzeitig in die Städte, um gezielt hochwertige Teile wie Abstandssensoren, Lenkräder, Airbags und Navigationsgeräte auszubauen und in Osteuropa weiterzuverkaufen. Diese Strukturen zeigten sich zumindest häufig bei den Fällen, in denen es der Polizei gelungen war, Autoteildiebe zu schnappen.

Der KED-Leiter ruft zu erhöhten Wachsamkeit auf. Nicht selten kämen die Täter nach einiger Zeit wieder, um bei den zwischenzeitlich reparierten Fahrzeugen erneut die Teile auszubauen. Im aktuellen Fall sei der Halter eines BMW 520d schon zum vierten Mal bei der Polizei gewesen, um den Diebstahl anzuzeigen. Auch Autohalter aus Rethen mussten schon wiederholt den Diebstahl ihrer Multimediasysteme melden.

Polizei gibt Tipps

Bei mehrfachen Diebstählen könnten Fahrzeughalter Probleme mit ihrer Versicherung bekommen, sagt der Laatzener KED-Leiter Schwarzbard. Er rät Besitzern von hochwertigen Fahrzeugen und Autoteilen, in eine gute Alarmanlage zu investieren oder die Fahrzeuge möglichst immer in einer Garage zu parken.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Straftaten nennen können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Laatzen zu melden unter Telefon (0511) 1094315.

Von Astrid Köhler