Gleidingen

Erst in den vergangenen Woche haben Autoteildiebe in Rethen und Alt-Laatzen zwei hochwertige Autos geöffnet und innen ausgeschlachtet, in der Nacht zu Dienstag nun griffen sie in Gleidingen zu. Aus einem an der Feldstraße geparkten BMW 318d bauten sie das Multimediasystem aus. Aus einem am Messweg ebenfa...