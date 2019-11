Hildesheimer Straße: Autofahrt endet im Üstra-Gleisbett

Rethen

Und schon wieder endete eine Autofahrt im Gleisbett der Üstra an der Hildesheimer Straße in Rethen: Diesmal geriet ein 55-jähriger aus Ostholstein gemeinsam mit seiner Beifahrerin in einem Toyota Prius auf die Schienen. Nach Feuerwehrangaben war der Mann auf der Hildesheimer Straße unterwegs und versuchte, auf Höhe der Koldinger Straße/B443-Brücke einem Linksabbieger rechts zu umfahren. Dabei geriet er auf das Gleisbett, das kurz hinter dem dort noch gepflasterten Abschnitt beginnt.

Die Ortsfeuerwehr Rethen wurde um 20.22 Uhr zur Unfallstelle gerufen. Die 13 Einsatzkräfte hoben das Fahrzeug mit einem hydraulischen Wagenheber an, unterbauten die Räder mit Holzklötzen und schoben es mit Muskelkraft zurück auf die Straße. Bereits nach einer Viertelstunde sei das Auto wieder fahrbereit gewesen, berichtet Feuerwehrsprecher Thorsten Niedrig. Zu nennenswerten Einschränkungen im Stadtbahnverkehr sei es nicht gekommen. Autos wurden einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet.

Die Infra hatte im vergangenen Jahr LED-Marker angebracht, um auf den Schienenbereich hinzuweisen. Gleichwohl kam es auch danach immer wieder zu Irrfahrten ins Gleisbett.

Von Johannes Dorndorf