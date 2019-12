Autofahrerin biegt falsch ab und landet im Gleisbett der Üstra

Alt-Laatzen

Zum wiederholten Male musste die Stadtfeuerwehr Laatzen am frühen Mittwochabend ausrücken, um ein Auto aus dem Gleisbett der Üstra zu ziehen. Dieses Mal hing ein Wagen in Alt-Laatzen zwischen der Stadtbahnhaltestelle Birkenstraße und dem Siemens-Gelände fest. Eine 83-jährige Laatzenerin wollte gegen 17.30 von der Alten Rathausstraße nach links auf die Hildesheimer Straße abbiegen, verfehlte aber die Fahrbahn und steuerte ihren Hyundai ins Gleisbett.

Die Feuerwehr zog den Hyundai der 83-Jährigen am Mittwoch binnen kurzer Zeit zurück auf die Straße . Quelle: Gerald Senft

Die Frau blieb unverletzt, die alarmierte Feuerwehr zog den Kleinwagen mit einer Seilwinde binnen 20 Minuten zurück auf die Straße. Solange der Stadtbahnverkehr der Linie 1 und 2 in Richtung Hannover blockiert war, setzte die Üstra Busse ein. Der Polizei gegenüber gab die Frau an, den Sperrhinweis übersehen zu haben.

In der dunklen Jahreszeit gibt es häufiger Unfälle mit Autos im Gleisbett. In Laatzen war es seit November bereits der siebte Fall. Am häufigsten musste die Feuerwehr nach Rethen ausrücken, wo beim Abbiegen von der Koldinger Straße immer wieder Fahrer die Straße verfehlen.

Von Astrid Köhler