Dritter Fall in zwei Wochen: Autofahrerin landet im Gleisbett der Üstra

Rethen

Zum dritten Mal binnen zwei Wochen ist Dienstag eine Autofahrerin nach Einbruch der Dunkelheit im Gleisbett der Üstra gelandet: an derselben Stelle in Rethen, nördlich der Unterführung der Bundesstraße 443, wo auch schon 55-Jähriger aus Ostholstein und ein 66-jährigen Autofahrer aus Salzhemmendorf auf die Schienen gefahren sind. Die Renaultfahrerin, eine 82-Jährige aus Hemmingerin, kam mit dem Schrecken davon. Ihr Twingo blockierte kurzzeitig den Stadtbahnverkehr und musste mit einem Kranwagen von der Gleisen gehoben werden. Die Infrastrukturgesellschaft (Infra) will im Zuge des Rethener Haltestellenumbaus zusätzliche Markierungsmöglichkeiten für den Bereich der Unfallstelle prüfen.

Die Fahrerin habe gegen 17.20 Uhr von der Koldinger Straße nach links auf die Hildesheimer Straße abbiegen wollen, teilte Gerald Senft, Sprecher der alarmierten Stadtfeuerwehr Laatzen, mit. Die Lage der Schienen, die dort östlich der Regionsstraße verlaufen, habe die Frau wohl falsch eingeschätzt. Sie fuhr mehrere Meter in das Schotterbett.

Die Üstra organisierte kurzzeitig einen Schienenersatzverkehr für die Stadtbahnlinien 1 und 2.

Lage der Schienen verwirrt einige Autofahrer

Warum nördlich der B443-Brücke immer wieder Autos im Gleisbett landen, und dass, obwohl 2018 bereits LED-Marker zur Warnung angebracht wurden, erscheint vielen rätselhaft. Der Feuerwehrsprecher, der häufig bei Pkw-Bergungen hilft, hat nach zahlreichen Gesprächen mit Unfallfahrern einen Erklärungsansatz: „Die Leute denken, dass die Schienen in der Mitte der Straße liegen und wollen diese beim Abbiegen umfahren.“ Tatsächlich verlaufen in Laatzen die Schienen mal in der Mitte und mal auf verschiedenen Seiten neben der Straße. Der Wechsel verwirrt offenbar einige.

Infra baut Haltestellenbereich um

Zwar seien für den Bereich nördlich der Unterführung, wo sich die Unfälle häufen, keine Änderungen geplant – und dennoch: „Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen“, erklärte Infra-Prokurist Martin Vey. Die Stadtbahnhaltestelle Rethen Nord und die Schleife werden neu geplant und demnächst barrierefrei umgebaut.

Aktuell experimentiere die Infra in Bothfeld mit rot leuchtenden Leitlinien, sagte Vey. Auch dort, im Bereich Sutelstraße/Kugelfangtrift landen, immer wieder Autos im Gleisbett. Ob sich die Leitlinien tatsächlich eignen – und für Laatzen in Frage kommen – bleibt abzuwarten.

Drei Unfälle binnen zwei Wochen

An derselben Stelle in Laatzen wie am Dienstag die Hemmingerin verfehlte bereits am Abend des 7. November ein 55-Jähriger aus Ostholstein nach dem Abbiegen die Hildesheimer Straße. Am Freitag 8. November erwischte es einen 66-jährigen Autofahrer aus Salzhemmendorf (Kreis Hameln-Pyrmont). Auch er geriet nördlich der B-443-Unterführung auf die Gleise.

Von Astrid Köhler