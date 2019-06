Carport samt Auto in Ingeln-Oesselse niedergebrannt

Nachrichten Laatzen - Carport samt Auto in Ingeln-Oesselse niedergebrannt Bei einem Feuer im Laatzener Ortsteil Ingeln-Oesselse ist am Montagnachmittag ein Carport mitsamt einem darin abgestellten Auto niedergebrannt. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Ein Carport mitsamt darin abgestelltem Auto ist am Montagnachmittag in Ingeln-Oesselse in Flammen aufgegangen. Quelle: Gerald Senft