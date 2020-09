Rethen

Das in der Leine versunkene Auto soll noch am Freitag geborgen werden. Das kündigten die Stadt Laatzen und der Unterhaltungsverband mittlere Leine am frühen Nachmittag an. „Wir haben entschieden, dass das Auto gehoben werden soll, weil es auch eine Gefährdung darstellen kann“, sagte Laatzens Stadtsprecher Matthias Brinkmann.

Zuständig dafür ist der Unterhaltungsverband Mittlere Leine. Geschäftsführerin Melanie Salchow hat noch am gleichen Tag Fachfirmen mit der Bergung des Autowracks, vermutlich ein VW Käfer – beauftragt. Zum Einsatz kommen sollen dabei unter anderem ein Kran und Taucher.

Wie berichtet, hatten zwei Standup-Paddler das Fahrzeug am Sonntag in einer Leineschleife bei Rethen entdeckt. Nach Polizeiangaben habe einer der Beteiligten – ein Langenhagener – am Montagabend die Polizei informiert. Da das Wrack offensichtlich schon länger auf dem Flussgrund liegt, habe kein Grund zur Eile bestanden, sagt Gordon Hartmann vom Laatzener Kommissariat. Am Donnerstag habe man dann die Stadt informiert. Deren Mitarbeiter und Feuerwehrleute machten das am Nachmittag mithilfe des Standup-Paddlers ausfindig.

Von Johannes Dorndorf