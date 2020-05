Auto fährt ins Gleisbett: Totalschaden

Laatzen-Mitte

Ein Autofahrer hat in Laatzen-Mitte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist damit ins Gleisbett der Straßenbahn gefahren. Die Laatzener Ortsfeuerwehr musste das Auto mithilfe der Seilwinde auf dem Rüstwagen herausziehen. Das teilte Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft mit.

Nach Polizeiangaben wollte ein 27-Jähriger aus Hannover am Freitag gegen 14.50 Uhr an der Erich-Panitz-Straße/Ecke Robert-Koch-Straße mit seinem 1er-BMW abbiegen. Aus ungeklärter Ursache hatte er das Auto nicht mehr unter Kontrolle und fuhr damit über den Fußgängerüberweg auf die Schienen. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand jedoch Totalschaden.

Auto fährt in Gleisbett

Bis zu dem Zeitpunkt, als das Auto wieder aus dem Gleisbett war, konnten die Stadtbahnen nicht fahren. Einen genauen Zeitraum konnte die Polizei nicht nennen. Der Einsatz der Ortsfeuerwehr mit fünf Mitgliedern war Senft zufolge nach rund 20 Minuten beendet.

Von Andreas Zimmer