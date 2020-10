Rethen

Auf dem Kompostplatz in Rethen gilt ab sofort eine Maskenpflicht. Darauf weist die Stadt Laatzen als Betreiberin der Anlage an der Hildesheimer Straße hin. In allen öffentlichen Gebäuden sei ab Donnerstag ebenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, dies gelte auch für alle Gebäude der Stadt Laatzen. Hintergrund ist die neue Allgemeinverfügung der Region Hannover, die am Donnerstag in Kraft tritt. „Der Bürgermeister bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Einhaltung der AHA-Regel: Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen“, heißt es in einem Aufruf der Stadtverwaltung.

Von Johannes Dorndorf