Laatzens Schumi baut sich seine Ferraris selbst

Rethen

Er heißt Reinhardt Schumacher und besitzt wahrscheinlich mehr verschiedene Ferraris, als sein Namensvetter – der frühere Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher – jemals gefahren ist. 240 Fahrzeuge nennt der Rethener sein Eigen. Seine Autos sind allerdings wesentlich kleiner als die Boliden, in denen Michael Schumacher seine Runden drehte. Die Leidenschaft des 74-Jährigen sind Modellautos, die er nach dem Vorbild der echten Formel-1-Flitzer detailgetreu nachbaut.

Reinhardt Schumacher besitzt fast alle Ferraris, die seit dem Beginn der Formel 1 im Jahr 1950 gebaut wurden. „Dies ist das Sammelgebiet, das mich interessiert.“ 110 Modelle im Maßstab 1:34 hat er selbst per Hand zusammengebastelt, die anderen kaufte er als Fertigmodelle. „Nicht für alle Typen und Varianten gibt es Bausätze“, sagt er. Etwa alle zwei Jahre würden kleine Manufakturen Bausätze für das Fahrzeug aus der vergangenen Saison herausbringen, manchmal nur 100 bis 200 Stück. Solche Bausätze seien heute allerdings selten geworden, „weil Ferrari keine Lizenzen mehr an die Manufakturen vergibt“. Ansonsten würden nur Fertigmodelle verkauft, oft in Auflagen von 1000 Stück oder mehr.

Zur Galerie Insgesamt 240 verschiedene Ferrari-Modelle beherbergt Reinhardt Schumacher in seinem Schrank. 110 davon hat er in detaillierter Kleinarbeit selbst zusammengebaut.

Der Rethener besitzt nicht nur Fahrzeuge, die bei den Rennen zu sehen waren. „Im Laufe eines Jahres gibt es mehrere Evolutionsstufen“, weiß Schumacher. Diese würden von den Konstrukteuren im Windkanal getestet, um einen besseren Auf- und Abtrieb zu erreichen und die Fahrzeuge weiterzuentwickeln. „Manche Rennwagen sind gebaut und getestet worden, aber nie ein Rennen gefahren.“ Oft unterschieden sie sich nur in winzigen Details. „Es sind oft ganz kleine Veränderungen, die nie in einem Modell dargestellt wurden.“

Spezialteile kommen aus dem 3D-Drucker

Dennoch sind einige Modelle davon Bestandteil seiner Sammlung. „Um sie zu bauen, nehme ich das Grundmodell auseinander und stelle die fehlenden Teile mit einem 3D-Drucker her“, berichtet der Maschinenbautechniker, der früher in der Büromöbelindustrie gearbeitet hat. Freilich gebe es für diese Fahrzeuge keine Bauanleitung, „ich habe aber viel Literatur über Ferrari-Autos“.

Allerdings müssen auch die regulären Bausätze stets bearbeitet werden, die in der Regel aus Aluminium- oder Zinkguss, seltener aus dem Gießharz Resin hergestellt werden. „Die Modelle werden gegossen, die Oberflächen sind sehr grob und haben viele Lunkerstellen“ – das sind Unebenheiten und Hohlräume, die bei der Erstarrung der Schmelze auftreten. Je nach Modell beinhalten die Bausätze 80 bis 200 Teile, „und die müssen alle noch mal mit kleinen Bohrern, Dremel, Schleifsteinen und Bürsten nachbearbeitet werden“, sagt Schumacher. Zum Teil seien die Miniaturen mit Spiralfedern, Bremsdrähten und Sicherheitsgurten ausgestattet. „Es geht da um Zehntelmillimeter. Die Trimmung des Autos muss passen, damit später kein Rad in der Luft steht.“

Ein Geschenk für den erkrankten Sohn

Schumachers Interesse daran begann 1975. Damals kaufte der Rethener erstmals ein Ferrari-Modell – als Geschenk für seinen Sohn, der damals mit Verdacht auf eine schwere Erkrankung im Krankenhaus lag. „Er liebte rote Autos. Es ging aber eher um die rote Farbe als um den Ferrari“, erinnert sich Schumacher. Dennoch entwickelte sich bei ihm selbst eine Leidenschaft für die Miniatur-Rennwagen. „Es wurden immer mehr“ – zunächst ausschließlich Fertigmodelle. „Anfang der Achtzigerjahre habe ich dann wahrgenommen, dass es auch Bausätze gibt.“

Also begann er damit, die Modelle selbst zusammenzubauen. „Ich habe immer außerhalb gearbeitet und war viel unterwegs. Das Basteln war der Ausgleich für meine Arbeit als leitender Angestellter.“ Nach der Arbeit sei er immer noch mal für ein paar Stunden in den Keller gegangen. „Ich konnte mich dabei gut entspannen.“

In den Wintermonaten arbeitet er fast täglich – und oft über mehrere Stunden – an den Miniaturautos. „Wenn man ein Modell mit einer hohen Qualität und vielen Teilen zusammenbauen möchte, braucht man dafür ein halbes Jahr“, sagt Schumacher. „Das schafft man aber nur, wenn man jeden Tag drei Stunden daran arbeitet. Man muss strukturiert vorgehen, damit die Einzelteile hinterher auch zusammenpassen.“ Zudem werden die Modelle noch lackiert und beklebt. Die Lackierung baut der Rethener wie bei einem großen Auto auf. „Ich trage erst drei Grundlackierungen, dann drei Farblackierungen und schließlich den Klarlack auf.“

Sammlung ist fast komplett

Bis zum Jahr 2000 sei seine Sammlung eher löchrig gewesen. Mit dem Aufkommen des Internet-Marktplatzes Ebay entstand der Anreiz, den Fuhrpark zu vervollständigen. „Bei Ebay gab es plötzlich ein riesiges Angebot. Also habe ich mir gedacht: Das kannst du schaffen!“ Dieses Ziel hat Schumacher fast erreicht. „Mir fehlen nur noch drei Modelle, zwei davon sind Bausätze. Und ich weiß auch schon, wo ich die herbekomme.“ Die Bestellungen samt Überweisungsformulare liegen bereits ausgefüllt in der Schublade. Abschicken möchte der 74-Jährige sie aber noch nicht. „Mir ist bewusst, dass das eine endliche Geschichte ist. Ich ziehe das Sammeln bewusst in die Länge, damit ich noch länger etwas davon habe.“

Kollektion ist größer als in Maranello

Mittlerweile ist seine Sammlung größer als die bei Ferrari selbst. „In Maranello gibt es auch eine 1:43-Ausstellung. Das sind aber höchstens drei Viertel der Fahrzeuge, die ich habe.“ Dennoch stellt sich Schumacher jetzt schon die Frage: „Was mache ich damit? Mein Sohn möchte die Sammlung nicht haben, und man braucht so etwas auch nicht zu inserieren. Die Käufer würden sich dann nur die Sahnestücke raussuchen.“ Der Ferrari-Fan hofft, jemanden zu finden, der die ganze Sammlung haben möchte. „So richtig habe ich mich damit aber noch nicht auseinandergesetzt.“

Von Daniel Junker