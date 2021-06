Laatzen-Mitte

Noch sind die Fenster des Cafés Lebenstraum an den Arkarden neben dem Leine-Center von innen verhängt. Denn hinter dem Sichtschutz wird schwer gearbeitet. „Die Räume bekommen einen neuen Anstrich, außerdem stellen wir neue Küchengeräte auf“, sagt Orhan Özgör, der das Café an der Robert-Koch-Straße in Laatzen-Mitte im Juli 2016 eröffnet hatte. Anfang 2019 gab er die Leitung des gastronomischen Betriebs, der seiner Mutter gehört, an seine Schwester ab. Nach Ende des Corona-Lockdowns nimmt Özgör nun wieder selbst die Unternehmensführung in die Hand.

Denn offenbar waren nicht mehr alle Gäste mit der Qualität der Speisen im Café Lebenstraum zufrieden. Das will der Laatzener nun ändern. „Wir haben ein neues Konzept, ein neues Team und eine komplett neue Speisekarte“, sagt der 36-jährige Özgör, der einer großen Gastronomiefamilie entstammt, die verschiedene Restaurants in Hannover betreibt. „Künftig wollen wir eine gehobene deutsche und italienische Küche anbieten.“ Alle Speisen würden frisch zubereitet und möglichst viele regionale Zutaten verwendet.

Ein neuer Koch, der laut Özgör in einem Betrieb mit Michelin-Stern gelernt und 30 Jahre Berufserfahrung hat, sowie ein komplett neues Team mit bis zu 18 Angestellten sollen für die Zubereitung der Gerichte und einen guten Service sorgen. Auf der Karte stehen Gerichte wie Rinderrouladen, Steaks und Lammkoteletts, aber auch Pizza, Pasta, Salate und vegetarische Speisen.

Das neue Team des Cafés Lebenstraum um Betreiber Orhan Özgör (vorne, rechts) ist startklar für die Wiedereröffnung in Laatzen-Mitte. Quelle: privat

Ab 8.30 Uhr morgens können Gäste in dem Café frühstücken, von 12 bis 21 Uhr gibt es warme Speisen. Abends werden in der Bar unter anderem Cocktails serviert. Freitags und sonnabends ist bis 1 Uhr nachts geöffnet, wochentags bis 22.30 Uhr. Nur sonntags ist Ruhetag.

Im neu eröffneten Café Lebenstraum soll es zudem wieder einen Eisstand geben. Wer will, kann sich in dem Café auch die letzten EM-Spiele ansehen. „Wir werden wieder Fernseher aufstellen“, kündigt Özgör an. Wie die neu gestalteten Räumlichkeiten aussehen, will der Laatzener allerdings noch nicht verraten. „Es wird etwas ganz Besonderes und soll für die Gäste eine Überraschung sein.“

Özgör: „Corona-Hilfen sind gut gelaufen“

Orhan Özgör schaut trotz der Pandemieerfahrung optimistisch in die Zukunft. „Die Corona-Hilfen sind gut gelaufen und wir mit unseren Fixkosten gut über die Runden gekommen.“ Gleichwohl sei er erleichtert, dass der Lockdown vorbei sei und er mit seinem neuen Team endlich wieder loslegen und Gäste bewirten könne.

Am Donnerstag, 1. Juli, um 16 Uhr öffnet das Café erstmals nach dem Corona-Lockdown im November wieder die Türen. Geplant ist ein Sektempfang mit Livemusik von Saxofonist David Milzow aus Hannover.

Von Stephanie Zerm und Astrid Köhler