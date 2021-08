Grasdorf

Sollte die sogenannte 3G-Regel für den Zugang zu Freizeiteinrichtungen mit der für Mittwoch, 25. August, erwarteten neuen Corona-Verordnung verbindlich werden, dann ist das Aqualaatzium vorbereitet. Bereits in dieser Woche hat die Gesellschaft ihr Kassensystem umgestellt sowie ihre mehr als 2000 Mitglieder und weitere Stammkunden angeschrieben. Wer will hat ab sofort die Möglichkeit, seinen Impf- oder Genesungsstatus zu hinterlegen. Im Falle möglicher nötiger Nachweiskontrollen erspart das Zeit an den Eingängen.

Die Entwicklung der Inzidenz in der Region verheißt nichts Gutes. Mit 51,8 überschritt der Wert erstmals wieder die Grenzmarke von 50. Bleibt er fünf Tage lang in Folge so hoch, reichen die bisherigen Hygienemaßnahmen wie Abstand halten und Begrenzung der Gästezahl – 200 in der Sauna, 280 im Schwimmbad – nicht mehr aus. Zusätzlich müssten die Mitarbeiter an den Eingängen auch die 3G-Regel kontrollieren. Zugang hätten dann nur noch Menschen, die von Corona genesen, dagegen geimpft oder aktuell getestet sind. „Noch ist das keine Pflicht und kann jeder kommen“, betont Britta Pötter vom Aqualaatzium. Sollte es aber zu verschärften Vorgaben kommen, sei alles vorbereitet.

Stammkunden lassen Status eintragen

Mehr als 100 Stammkunden haben ihren Status bereits eintragen lassen, sagt Pötter: „Die Bereitschaft ist groß.“ Dabei wurde die Information über die möglichen neuen Zugangsregelungen erst in dieser Woche per Newsletter verschickt. Einige Kunden seien sogar nur für die Registrierung ins Bad gekommen. Im Falle des Falles können sie direkt mit ihren Zugangsbändern ins Aquafit oder in den Bad- und Saunabereich gehen. Für sie wären keine weiteren Überprüfungen mehr erforderlich. „Das ist eine Erleichterung für uns und den Gast“, sagt Pötter.

Christa Schnell hat sich am Freitag mit ihrem digitalen Impfnachweis im Aquafit registrieren lassen. Quelle: privat

Zu denjenigen, die ihren digitalen Impfnachweis bereits vorgelegt haben, gehören Christa Schnell und ihre Sportfreundin Renate Frankowski. Wenn beide künftig Wasserfitnesskurse besuchen, müssen sie keine Verzögerungen befürchten. Auch könnten sie getrost ihren Impfnachweis zu Hause lassen, weil alles schon hinterlegt ist. „Ich finde es wichtig, dass sich viele impfen lassen“, sagt Frankowski, die bereits seit Mittwoch registriert ist. Eine neuerliche Schließung des überhaupt erst seit Kurzem wieder geöffneten Bades und Fitnessbereiches sei zu verhindern, betont die Seniorin: „Sport ist wichtig!“

Baustelle am Haupteingang noch bis Anfang September

Offen ist noch, inwiefern sich das mögliche Inkrafttreten der 3G-Regel auf den Zugang von Kindern auswirkt. Das Aqualaatzium habe zu seinen Fragen bisher keine Antwort erhalten, sagte Pötter: „Wir müssen die Verordnung abwarten.“

Wegen der Bauarbeiten auf dem Foyerdach des Aqualaatziums ist der Eingang Anfang Juli in einen Container vor das Gebäude verlegt worden. Quelle: Astrid Köhler

Mit den Besucherzahlen seit der Wiedereröffnung ist das Aqualaatzium zufrieden. Wie im Juli entsprächen diese zu mehr als 80 Prozent jenen im Vergleichszeitraum 2019, also vor Corona. Ab Anfang September können Bad- und Saunabesucher dann auch wieder den Haupteingang nutzen. Wegen Arbeiten am Foyer ist der Eingang zurzeit vor das Gebäude verlegt. Die Maßnahme soll laut Pötter in etwa zwei Wochen beendet sein.

Von Astrid Köhler